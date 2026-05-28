28.05.2026, 11:48

В Актау заметили популярную актрису из Южной Кореи

Культура 0 5 910 Ольга Максимова

В мессенджерах и социальных сетях распространяются видео, на котором южнокорейская певица и актриса Сюзи (настоящее имя Пэ Су Джи) выходит из аэропорта Актау, передаёт Lada.kz.

Скриншот из видео улучшен с помощью ИИ

Артистку вместе с сопровождающей командой встретили у выхода из гейта с приветственной растяжкой, цветами и подарками. После прибытия звезда сразу села в автомобиль и покинула аэропорт. Ее появление вызвало большой ажиотаж в социальных сетях - пользователи активно обсуждают визит знаменитости.

В акимате Мангистауской области сообщили, что знаменитость прибыла в регион в частном порядке, и цель ее визита им неизвестна.

Для справки

Пэ Су Чжи (배수지, Bae Suzy) — южнокорейская актриса, певица и телеведущая. Родилась 10 октября 1994 года в Кванджу, Республика Корея. Широкую известность как актриса получила после съемок в дораме «Окрыленные мечтой» (Dream High, 2011). В 2012 году закрепила статус звезды благодаря фильму «Архитектура 101». Снялась во множестве знаменитых корейских сериалов, таких как «Стартап» (Start-Up), «Пока ты спишь» (While You Were Sleeping) и психологической драме «Анна» (Anna). Сейчас активно продолжает карьеру в кино, выступает сольно как певица и является востребованной моделью для топовых мировых брендов. 

Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Я тоже не знаю эту актрису. Возможно ее молодежная аудитория знает. Я все больше "Девчата" и тому подобное смотрю.))
28.05.2026, 07:35
дорожник
Надо же как я отстал от жизни. Не знаю такую популярную актрису
28.05.2026, 07:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

