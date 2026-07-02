Гигантские стрелы Устюрта: зачем древние люди строили каменные ловушки в Мангистау

Видео о самой загадочной и малонаселенной части Казахстана - легендарном плато Устюрт - опубликовала путешественница Александра Теметра. Именно здесь, среди степей, холмов и выжженной земли, находятся геоглифы, которые до сих пор будоражат умы исследователей, передает Lada.kz .

Скриншот из видео

На близком расстоянии эти сооружения напоминают обычные скопления камней, заросшие полосы или остатки древней каменной кладки. Однако при взгляде с воздуха становится заметна их настоящая форма: длинные каменные стены постепенно сходятся, образуя конструкцию, ведущую к круглым площадкам и углублениям.

Согласно информации, представленной авторами видео, на сегодняшний день обнаружено более 60 подобных объектов. Они расположены на плато на расстоянии десятков километров друг от друга, различаются по размерам, но сохраняют единый принцип строения. Длина некоторых таких сооружений достигает почти одного километра.

Плато Устюрт раскинулось на обширной территории между Каспийским и Аральским морями. Этот суровый край известен своими отвесными чинками, бескрайними засушливыми равнинами, скудной растительностью и резкими сезонными перепадами температуры. Летом здесь устанавливается сильная жара, а зимой открытые пространства находятся под воздействием холодных ветров.

Несмотря на столь суровые природные условия, Устюрт на протяжении многих веков служил частью путей миграции диких животных и маршрутов кочевых народов. На плато обитали сайгаки, архары, джейраны, куланы, корсаки и волки.

Именно этим объясняется особый интерес исследователей к каменным «стрелам». Создание подобных конструкций требовало значительных усилий, участия большого количества людей и хорошего знания местности. Их правильная форма и продуманное расположение не позволяют считать эти сооружения обычными случайными скоплениями камней.

Одна из главных особенностей геоглифов Устюрта заключается в том, что на поверхности их практически невозможно распознать. Находясь рядом, человек видит лишь отдельные каменные гряды или невысокие насыпи и не понимает, что они являются частью масштабной конструкции. Полностью очертания сооружений становятся заметны лишь при взгляде сверху - на спутниковых снимках, аэрофотографиях или видеозаписях, сделанных с беспилотников.

Именно эта особенность породила множество предположений об их назначении. Одни исследователи рассматривали их как культовые объекты, другие связывали с древними ориентирами. В популярной литературе встречаются и фантастические версии, согласно которым сооружения якобы служили навигационными знаками для внеземных цивилизаций. Но подобные гипотезы не имеют научного подтверждения.

Существует и предположение, что каменные конструкции могли использоваться для сбора дождевой воды. Поскольку климат Устюрта отличается засушливостью, такая идея выглядит логичной. Тем не менее для накопления влаги требовались бы специальные резервуары или углубления, способные удерживать воду. Археологические исследования пока не выявили признаков, подтверждающих эту версию.

Наиболее обоснованной считается гипотеза, связывающая эти сооружения с древней системой загонной охоты. Подобные объекты известны под названием араны. Их возводили из камня, чтобы направлять животных в специально подготовленные ловушки.

Принцип работы был достаточно прост. Широкий вход позволял стаду попасть внутрь сооружения, после чего направляющие стены постепенно сужались, вынуждая животных двигаться к конечной точке - ямам или местам, где их ожидали охотники. Хотя сами стены были невысокими, этого было достаточно: для стадных животных решающее значение имело направление движения, а не высота препятствия.

По словам авторов видео, на территории подобных объектов археологи обнаруживали фрагменты керамических сосудов, остатки костров, кости животных и наконечники стрел. Эти находки свидетельствуют о длительном использовании сооружений. Не исключено, что они служили нескольким поколениям охотников. В отдельных случаях более поздние линии пересекали старые, что может говорить о постепенной модернизации и перестройке ловушек.

Организация охоты на плато Устюрт требовала глубокого знания природных условий и поведения животных. Охотники должны были понимать пути сезонной миграции стад, знать время их появления и выбирать наиболее подходящие участки местности. Ошибка могла привести к потере важного источника пищи.

Предположительно сначала люди наблюдали за передвижением животных, после чего направляли их к широкому входу каменной конструкции. Для этого могли использовать шум, движение большой группы людей или дым. Попав между двумя каменными линиями, стадо продолжало двигаться по постепенно сужающемуся проходу.

Даже невысокие стены выполняли свою функцию. Во время панического бега сайгаки и другие стадные животные обычно следуют за вожаком, стараясь обходить препятствия, а не преодолевать их напрямую. Благодаря этому каменные линии постепенно направляли животных к месту, где их можно было поймать.

Широкую известность эти сооружения получили после анализа материалов аэрофотосъемки. В различных публикациях приводятся разные сведения о времени их обнаружения, однако уже в начале 1980-х годов стреловидные комплексы Устюрта упоминались в научной литературе как важные археологические памятники.

Согласно описаниям исследователей, размеры крупнейших объектов составляли несколько сотен метров, а вместе с длинными направляющими валами их общая протяжённость была ещё больше. Сегодня высота каменных стен значительно уменьшилась, поскольку за долгие годы часть кладки разрушилась, осыпалась или оказалась скрыта под песчаными наносами.

Вероятно, именно слабая заметность на поверхности помогла многим аранам сохраниться до наших дней. Для случайных путешественников они выглядели как обычные каменные россыпи, практически не выделяясь на фоне пустынного ландшафта.

Со временем араны продолжают разрушаться под воздействием природных факторов. Одни участки размываются и осыпаются вместе со скальными уступами, другие постепенно скрываются под песком, а третьи утрачивают первоначальные очертания из-за естественного выветривания. Некоторые конструкции уже трудно различить даже там, где их местоположение известно археологам.

В связи с этим все большее значение приобретают современные методы исследования. Использование спутниковых снимков, беспилотных летательных аппаратов и полевых обследований позволяет не только увидеть общую схему древних сооружений, но и изучить особенности их строительства, а также обнаружить сохранившиеся археологические следы непосредственно на местности.

Каменные «стрелы» Устюрта остаются одним из наиболее необычных памятников древней инженерной мысли в степной и пустынной зоне Казахстана. Их ценность заключается не в мистических предположениях, а в свидетельстве высокого уровня практических знаний древних жителей региона, которые умело использовали особенности рельефа, свойства местного камня и поведение животных, чтобы эффективно вести охоту и приспосабливаться к жизни в суровых природных условиях.