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11.06.2026, 12:03

Скрытая жемчужина Устюрта: туристам рассказали о роднике в Мангистау

Экология 0 2 029 Наталья Вронская

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника рассказали об одном из самых необычных и живописных мест региона – роднике Өнере, который все чаще привлекает внимание туристов и любителей дикой природы, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ
Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

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Родник расположен на территории заповедника в пустынной местности и считается важным источником воды для животных и птиц плато Устюрт. Благодаря постоянному притоку воды вокруг него сформировалась собственная экосистема, резко контрастирующая с окружающими засушливыми ландшафтами.

Как отмечают специалисты заповедника, в районе родника можно встретить редкие виды растений, а также представителей животного мира, характерных для Устюрта. Именно поэтому Өнере имеет не только туристическое, но и природоохранное значение.

Особую популярность это место получило среди путешественников, посещающих впадину Карынжарык. По данным заповедника, русло родника, впадающее в Кендирли, имеет протяженность около 6,5-7 километров.

Родник Өнере – одна из уникальных природных достопримечательностей на территории Устюртского заповедника. Он расположен в пустынной местности и является важным источником воды для животных и птиц, - сообщили сотрудники заповедника.

Несмотря на удаленность, природный объект становится новой точкой притяжения для экотуристов. Гостей привлекают необычные пейзажи, возможность увидеть нетронутую природу Устюрта и познакомиться с редкими экосистемами, сохранившимися в условиях пустыни.

Однако посетить родник можно только с соблюдением установленных правил. Өнере находится на особо охраняемой природной территории, поэтому для его посещения необходимо заранее оформить платный пропуск, передает Tengri Travel.

В заповеднике напомнили, что для туристов доступны два официальных маршрута – «Өнере» и «Көкесем». За посещение маршрутов взимается плата в соответствии с утвержденными тарифами на туристические услуги.

Кроме того, на территории заповедника запрещено разводить костры, оставлять мусор и совершать другие действия, способные нанести вред окружающей среде.

По словам специалистов, сохранение таких природных объектов особенно важно для поддержания хрупкой экосистемы Устюрта, а ответственное отношение туристов позволит и дальше наслаждаться уникальной красотой этого уголка Мангистауской области.

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