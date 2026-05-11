Что грозит жителям Мангистау за порчу природных достопримечательностей

За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность. О возможных мерах наказания для правонарушителя рассказали в полиции области, передает Lada.kz .

По данным полиции, природные памятники, заповедники, национальные парки и исторические объекты являются национальным достоянием Казахстана и находятся под охраной государства.

Нанесение надписей, повреждение скал, памятников и других объектов культуры и природы – не безобидная шалость, а нарушение закона, за которое предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в ведомстве.

Статья 294 УК РК (Вандализм) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 2000 МРП (от 432 500 до 8 650 000 тенге), общественные работы, арест сроком до 50 суток, ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Мангистауской области вандала заставили стирать нанесенные им надписи на скалах. Видео с места событий – в урочище Ыбыкты Сай – распространилось в социальных сетях. Полицейские нашли и привлекли к ответственности нарушителя.