Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.05.2026, 20:45

В Мангистау вандала заставили стирать надписи на скалах

Общество 0 1 217 Сергей Кораблев

Видео с актом вандализма на скалах урочища Ыбыкты Сай распространилось в социальных сетях. Полицейские нашли и привлекли к ответственности нарушителя, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

По информации департамента полиции региона, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, на которой неизвестный мужчина наносит надписи на каменные породы урочища Ыбыкты Сай. На скалах он оставил свое имя и государственный регистрационный номер автомобиля.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался гражданин 2005 года рождения.

Его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Материалы дела направлены в суд для принятия процессуального решения.

Нарушитель был вынужден удалить нанесенные надписи и привести участок в первоначальное состояние.

В департаменте полиции напомнили, что природные и исторические объекты являются общим достоянием и требуют бережного отношения. За порчу имущества, нанесение надписей и нарушение общественного порядка предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь