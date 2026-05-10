В Мангистау вандала заставили стирать надписи на скалах

Видео с актом вандализма на скалах урочища Ыбыкты Сай распространилось в социальных сетях. Полицейские нашли и привлекли к ответственности нарушителя, сообщает Lada.kz .

По информации департамента полиции региона, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, на которой неизвестный мужчина наносит надписи на каменные породы урочища Ыбыкты Сай. На скалах он оставил свое имя и государственный регистрационный номер автомобиля.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался гражданин 2005 года рождения.

Его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Материалы дела направлены в суд для принятия процессуального решения.

Нарушитель был вынужден удалить нанесенные надписи и привести участок в первоначальное состояние.

В департаменте полиции напомнили, что природные и исторические объекты являются общим достоянием и требуют бережного отношения. За порчу имущества, нанесение надписей и нарушение общественного порядка предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.