Древние петроглифы испортили вандалы в Мангистау

В социальных сетях распространяются фотографии испорченных петроглифов, обнаруженных на территории Мангистауской области. По некоторых данным, они относятся к эпохе бронзы. Снимки вызвали волну негодования среди пользователей, ведь неизвестные оставили на символах истории свои имена, передает Lada.kz.
Многие называют произошедшее не просто хулиганством, а настоящим уничтожением исторического наследия.
Общественники призывают усилить контроль за сохранностью таких объектов и ужесточить ответственность за акты вандализма.
Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.
