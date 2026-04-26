Древние петроглифы испортили вандалы в Мангистау

В социальных сетях распространяются фотографии испорченных петроглифов, обнаруженных на территории Мангистауской области. По некоторых данным, они относятся к эпохе бронзы. Снимки вызвали волну негодования среди пользователей, ведь неизвестные оставили на символах истории свои имена, передает Lada.kz .

Фото: t.me/halyqstan

Многие называют произошедшее не просто хулиганством, а настоящим уничтожением исторического наследия.

Общественники призывают усилить контроль за сохранностью таких объектов и ужесточить ответственность за акты вандализма.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, ранее житель Мангистауской области получил штраф за «наскальные рисунки».