«Нас выгоняют в разгар сезона»: в Актау предприниматели из парка Акбота не дали начать его реконструкцию

В Актау предприниматели, работающие на территории парка «Акбота», заявили о риске остаться без источника дохода из-за предстоящей реконструкции общественного пространства. По их словам, им сказали освободить территорию, однако альтернативных мест для ведения бизнеса пока не предоставили. Вчера, 3 июня, вокруг парка должны были установить защитное ограждение для начала ремонтных работ. Однако, торговцы не дали этого сделать. С предпринимателями встретился аким города, передает Lada.kz.

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Несколько десятков предпринимателей собрались в парке, чтобы выразить свое недовольство. Многие из них занимаются сезонной торговлей и предоставлением развлекательных услуг в парке уже несколько лет. Бизнесмены отказались освобождать площадь от машинок и батутов и попросили местные власти перенести начало реконструкции на осень, когда сезон каникул и туристических услуг завершится.

По словам предпринимателей, в 2019 году именно городские власти предложили им разместиться на территории парка. Теперь же, как утверждают люди, их просят покинуть площадку без конкретных предложений о дальнейшем размещении.

«Мы не знаем, куда нам идти. Здесь работают около 50 предпринимателей. Для многих это единственный источник дохода. Мы не просим невозможного — просто предоставьте нам другое место для работы. Мы ведь платим налоги, каждые полгода по 700-800 тысяч выходит», — говорят участники встречи.

Некоторые предприниматели отмечают, что недавно на встрече в акимате им устно разрешили продолжить деятельность до окончания летнего сезона. Рассчитывая на это, многие, по их словам оформили кредиты, закупили аттракционы и другое оборудование для работы в туристический период.

«Мы не против обновления парка. Наоборот, хотим, чтобы он стал красивее. Но почему нельзя было заранее предупредить? Люди вложили деньги, подготовились к сезону, а теперь им говорят освободить территорию», — возмущаются предприниматели.

В акимате Актау подтвердили, что на территории парка стартует масштабный проект комплексного благоустройства, после реализации которого предприниматели не смогут продолжать работу на занимаемых сейчас участках.

Для обсуждения ситуации была организована встреча представителей бизнеса с акимом города Абилкаиром Байпаковым.

- Строительные работы в парке должны вестись, его территорию нужно огородить. Поэтому давайте вы здесь освободите место, а мы обсудим, куда переместить ваш бизнес. На протяжении последних лет вам бесплатно предоставляли возможность работать там. Мы ведь все граждане Казахстана, поэтому я прошу вас для решения проблемы давайте обсудим, в какую точку переместить ваш бизнес: есть крупные торговые центры, крупные рынки, давайте обсудим возможности, - сказал на встрече Абилкаир Байпаков.

По итогам переговоров принято решение создать специальную рабочую группу под руководством заместителя акима. В ее состав войдут представители предпринимательского сообщества, профильных отделов акимата и правоохранительных органов.

Основной задачей группы станет поиск альтернативных площадок для размещения бизнеса и сопровождение процесса переезда.

В городском акимате отметили, что реконструкция парка «Акбота» является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Актау последних лет. Финансирование работ осуществляется за счет спонсорских средств компании NCOC.

Площадь благоустройства превысит 107 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает реконструкцию существующих дорожек, создание новых прогулочных аллей и зон отдыха, строительство парковок, детских и спортивных площадок, скейт-парка, интерактивных пространств, сухого фонтана и других объектов.

При этом в акимате подчеркнули, что предпринимательская деятельность на территории парка велась без предусмотренных законодательством разрешительных документов на размещение торговых объектов. Несмотря на это, власти заявили о намерении не ограничиваться освобождением территории, а помочь предпринимателям найти новые площадки для работы.

Тем временем сами предприниматели настаивают, что не выступают против реконструкции, но просят власти как можно скорее предложить конкретные варианты переезда, чтобы не потерять летний сезон и источник заработка.

Напомним, в реконструкцию парка Акбота спонсоры планируют вложить 2,5 млрд тенге