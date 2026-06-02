«Такого колхоза нигде не видел!» - житель Актау о парке «Акбота»

Житель Актау вновь поднял проблему, о которой горожане говорят уже не первый год: парк «Акбота» фактически превратился в площадку для бесконтрольного проката детских электромобилей, велосипедов и другого транспорта. По словам горожан, прогулка по пешеходным дорожкам давно перестала быть безопасной - отдыхающим приходится постоянно уворачиваться от машинок, которые на высокой скорости носятся по территории парка. Акимат бездействует, передаёт Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Особое беспокойство горожан вызывает тот факт, что некоторые предприниматели дополнительно усиливают прокатные машинки металлическими элементами. В случае столкновения это значительно увеличивает риск получения серьезных травм и для пешеходов, и для управляющего машинкой. При этом управляют этими электромобилями в основном несовершеннолетние без какого-либо контроля со стороны взрослых.

«Вчера, 1 июня, в нас врезалась такая машинка. За рулем девушка, которая глазами в телефоне, на дорогу она не смотрела. Даже не остановилась, чтобы поинтересоваться, все ли в порядке или просто извиниться. Поток таких машинок очень большой, пешеходам ходить невозможно. Врезаются в людей, в деревья. Также вчера видел, как сломали молодой саженец, подняли транспорт на тротуар и дальше поехали. Я был во многих городах Казахстана и вне его, но такого колхоза нигде не видел!» - поделился житель города.

Последствия столкновения с прокатным транспортом. Фото предоставлено жителем Актау.

Прокатчики сдают транспорт всем подряд, невзирая на возрастные ограничения и требования закона, получают деньги, но не несут никакой ответственности в случае травматизации людей.

Жители Актау отмечают, что проблема существует уже много лет. Каждый год представители местных исполнительных органов рассказывают о планах модернизации парка, обещают навести порядок, разграничить зоны отдыха и движения прокатного транспорта. Однако на практике ситуация не меняется. Парк оказался фактически отдан на растерзание предпринимателям, а интересы общества в тенистом месте для спокойного отдыха посетителей и вопросы безопасности отошли на последний план.

Если и есть в нынешнем мире стабильность, то это выходящие новостные сводки о произошедших инцидентах с прокатным транспортом в парке Акбота.

В августе 2023 года жители жаловались на опасную езду электромобилей по тротуарам парка. Некоторые водители буквально «летали» по дорожкам, сбивая людей с ног, а за рулем нередко находились малолетние дети.

Осенью 2025 года в парке произошел серьезный несчастный случай с участием подростка. Несовершеннолетний получил тяжелую травму во время катания на прокатном электромобиле.

Спустя несколько дней - еще один случай. Тринадцатилетний подросток упал с прокатной машинки и получил семь переломов ноги.

В апреле этого года в парке «Акбота» сгорела детская прокатная электромашинка.

Несмотря на многочисленные жалобы жителей, публикации в СМИ и случаи травматизма, никаких системных решений акиматом не принято. Актаусцы продолжают задаваться вопросом: сколько еще людей должны пострадать, прежде чем в главном городском парке появятся реальные меры по обеспечению безопасности посетителей?