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02.06.2026, 12:12

«Такого колхоза нигде не видел!» - житель Актау о парке «Акбота»

Общество 0 3 464 Ольга Максимова

Житель Актау вновь поднял проблему, о которой горожане говорят уже не первый год: парк «Акбота» фактически превратился в площадку для бесконтрольного проката детских электромобилей, велосипедов и другого транспорта. По словам горожан, прогулка по пешеходным дорожкам давно перестала быть безопасной - отдыхающим приходится постоянно уворачиваться от машинок, которые на высокой скорости носятся по территории парка. Акимат бездействует, передаёт Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

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Особое беспокойство горожан вызывает тот факт, что некоторые предприниматели дополнительно усиливают прокатные машинки металлическими элементами. В случае столкновения это значительно увеличивает риск получения серьезных травм и для пешеходов, и для управляющего машинкой. При этом управляют этими электромобилями в основном несовершеннолетние без какого-либо контроля со стороны взрослых.

«Вчера, 1 июня, в нас врезалась такая машинка. За рулем  девушка, которая глазами в телефоне, на дорогу она не смотрела. Даже не остановилась, чтобы поинтересоваться, все ли в порядке или просто извиниться. Поток таких машинок очень большой, пешеходам ходить невозможно. Врезаются в людей, в деревья. Также вчера видел, как сломали молодой саженец, подняли транспорт на тротуар и дальше поехали. Я был во многих городах Казахстана и вне его, но такого колхоза нигде не видел!» - поделился житель города.

Последствия столкновения с прокатным транспортом. Фото предоставлено жителем Актау. 

Прокатчики сдают транспорт всем подряд, невзирая на возрастные ограничения и требования закона, получают деньги, но не несут никакой ответственности в случае травматизации людей.

Жители Актау отмечают, что проблема существует уже много лет. Каждый год представители местных исполнительных органов рассказывают о планах модернизации парка, обещают навести порядок, разграничить зоны отдыха и движения прокатного транспорта. Однако на практике ситуация не меняется. Парк оказался фактически отдан на растерзание предпринимателям, а интересы общества в тенистом месте для спокойного отдыха посетителей и вопросы безопасности отошли на последний план.

Если и есть в нынешнем мире стабильность, то это выходящие новостные сводки о произошедших инцидентах с прокатным транспортом в парке Акбота.

В августе 2023 года жители жаловались на опасную езду электромобилей по тротуарам парка. Некоторые водители буквально «летали» по дорожкам, сбивая людей с ног, а за рулем нередко находились малолетние дети.  

Осенью 2025 года в парке произошел серьезный несчастный случай с участием подростка. Несовершеннолетний получил тяжелую травму во время катания на прокатном электромобиле.  

Спустя несколько дней - еще один случай. Тринадцатилетний подросток упал с прокатной машинки и получил семь переломов ноги.  

В апреле этого года в парке «Акбота» сгорела детская прокатная электромашинка.  

Несмотря на многочисленные жалобы жителей, публикации в СМИ и случаи травматизма, никаких системных решений акиматом не принято. Актаусцы продолжают задаваться вопросом: сколько еще людей должны пострадать, прежде чем в главном городском парке появятся реальные меры по обеспечению безопасности посетителей?

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
Это форменное безобразие которое творится в парке!! Стали обходить парк десятой дорогой..Машинки, самокаты управляемые несовершеннолетними летят по аллеям парка с бешеной скоростью , только успевай от них уварачиваться!! Боюсь даже подумать как с ребенком там гулять, задавят ведь!!Обращение к власть имущим!Сколько можно такое терпеть?Ограничьте вьезд в парк машинок, самокатов и прочего.. Ограничьте въезд, поставьте столбы, калитки я не знаю что..Ну это нужно прекращать, прокатчикам до одного места, они думают только о своей прибыли!! А лучше убрать их к чертовой матери из парка!! Парк для прогулок спокойного размеренного отдыха, а то ходишь и оглядываешься с замиранием сердца. Про состояние насаждений я вообще пока молчу. Наведите в конце то концов хоть с этим порядок!! Ждете когда беда случится?
02.06.2026, 08:59
Галина63
Галина63
Сколько раз нам уже рисовали картинки с новым оборудованным парком, с новыми прогулочными зонами первого микрорайона, 4а микрорайона. Картинки так и остались на бумаге. Зачем людям травить душу? Как мы сидели и всматривались, как это будет. И что? Где наша красота в первом у моря? Камни, тина гниющая, дышать не чем. Купаться не где. Первый раз за всю жизнь пришлось прошлым летом платить за то, чтобы зайти в чистое море на платном пляже, живя в двух минутах ходьбы от моря. Безобразие.
02.06.2026, 07:55
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