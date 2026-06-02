«Такого колхоза нигде не видел!» - житель Актау о парке «Акбота»

Житель Актау вновь поднял проблему, о которой горожане говорят уже не первый год: парк «Акбота» фактически превратился в площадку для бесконтрольного проката детских электромобилей, велосипедов и другого транспорта. По словам горожан, прогулка по пешеходным дорожкам давно перестала быть безопасной - отдыхающим приходится постоянно уворачиваться от машинок, которые на высокой скорости носятся по территории парка. Акимат бездействует, передаёт Lada.kz.
Особое беспокойство горожан вызывает тот факт, что некоторые предприниматели дополнительно усиливают прокатные машинки металлическими элементами. В случае столкновения это значительно увеличивает риск получения серьезных травм и для пешеходов, и для управляющего машинкой. При этом управляют этими электромобилями в основном несовершеннолетние без какого-либо контроля со стороны взрослых.
«Вчера, 1 июня, в нас врезалась такая машинка. За рулем девушка, которая глазами в телефоне, на дорогу она не смотрела. Даже не остановилась, чтобы поинтересоваться, все ли в порядке или просто извиниться. Поток таких машинок очень большой, пешеходам ходить невозможно. Врезаются в людей, в деревья. Также вчера видел, как сломали молодой саженец, подняли транспорт на тротуар и дальше поехали. Я был во многих городах Казахстана и вне его, но такого колхоза нигде не видел!» - поделился житель города.
Последствия столкновения с прокатным транспортом. Фото предоставлено жителем Актау.
Прокатчики сдают транспорт всем подряд, невзирая на возрастные ограничения и требования закона, получают деньги, но не несут никакой ответственности в случае травматизации людей.
Жители Актау отмечают, что проблема существует уже много лет. Каждый год представители местных исполнительных органов рассказывают о планах модернизации парка, обещают навести порядок, разграничить зоны отдыха и движения прокатного транспорта. Однако на практике ситуация не меняется. Парк оказался фактически отдан на растерзание предпринимателям, а интересы общества в тенистом месте для спокойного отдыха посетителей и вопросы безопасности отошли на последний план.
Если и есть в нынешнем мире стабильность, то это выходящие новостные сводки о произошедших инцидентах с прокатным транспортом в парке Акбота.
В августе 2023 года жители жаловались на опасную езду электромобилей по тротуарам парка. Некоторые водители буквально «летали» по дорожкам, сбивая людей с ног, а за рулем нередко находились малолетние дети.
Осенью 2025 года в парке произошел серьезный несчастный случай с участием подростка. Несовершеннолетний получил тяжелую травму во время катания на прокатном электромобиле.
Спустя несколько дней - еще один случай. Тринадцатилетний подросток упал с прокатной машинки и получил семь переломов ноги.
В апреле этого года в парке «Акбота» сгорела детская прокатная электромашинка.
Несмотря на многочисленные жалобы жителей, публикации в СМИ и случаи травматизма, никаких системных решений акиматом не принято. Актаусцы продолжают задаваться вопросом: сколько еще людей должны пострадать, прежде чем в главном городском парке появятся реальные меры по обеспечению безопасности посетителей?
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