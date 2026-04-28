На благоустройство парка «Акбота» в Актау спонсоры потратят 2,5 млрд тенге

В Актау планируют масштабную реконструкцию парка «Акбота» в 4А микрорайоне. Проект комплексного благоустройства направлен на создание современного общественного пространства для отдыха, спорта и досуга горожан. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службы городского акимата.

Эскиз будущего проекта парка «Акбота» / предоставлен Актауским городским акиматом

Как сообщили в профильных структурах, финансирование проекта предусмотрено за счет спонсорских средств компании NCOC. Общая сумма инвестиций составит 2,5 млрд тенге. Площадь территории парка превышает 107 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведены конкурсные процедуры, сейчас ведется процесс подписания контракта с подрядной организацией – ТОО «Оңдасын Строй».

Отмечается, что несмотря на наличие отдельных элементов благоустройства – тротуаров, велодорожек и площадок, – территория используется не в полной мере. В числе проблем называют отсутствие единой системы пешеходных связей, недостаточное озеленение и ограниченную инфраструктуру для отдыха.

В рамках проекта предусмотрено комплексное обновление парка с учетом климатических условий региона. Планируется обустройство удобной пешеходной сети, создание парковочных зон, установка современных малых архитектурных форм и внедрение продуманного ландшафтного дизайна.

В парке появятся прогулочные аллеи, зоны спокойного отдыха, беседки, теневые навесы, скамейки и объекты сервиса. Особое внимание уделят озеленению: высадят деревья и кустарники, адаптированные к засушливому климату, а также многолетние цветочные композиции.

Для активного отдыха предусмотрены детские и спортивные площадки, скейт-парк, интерактивные зоны и сухой фонтан. Кроме того, проект учитывает круглогодичное использование территории – зимой здесь планируют обустраивать каток и ледяные горки.

Также запланирована укладка брусчатки и тротуарной плитки в едином архитектурном стиле и установка современного освещения, что повысит комфорт и безопасность в вечернее время.

Ожидается, что после реализации проекта парк «Акбота» станет одной из ключевых общественных территорий Актау и новым центром притяжения для жителей и гостей города.

Напомним, ранее снос павильонов в парке «Акбота» вызвал обсуждение среди жителей Актау. Горожане рассказали, как относятся к изменениям и каким хотят видеть парк после реконструкции

Кроме того, осенью 2025 года о планируемом масштабном благоустройстве места массового отдыха рассказал и аким областного центра Абилкаир Байпаков.