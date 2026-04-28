Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.04.2026, 09:45

На благоустройство парка «Акбота» в Актау спонсоры потратят 2,5 млрд тенге

Общество 0 4 116 Наталья Вронская

В Актау планируют масштабную реконструкцию парка «Акбота» в 4А микрорайоне. Проект комплексного благоустройства направлен на создание современного общественного пространства для отдыха, спорта и досуга горожан. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службы городского акимата.

Эскиз будущего проекта парка «Акбота» / предоставлен Актауским городским акиматом
Эскиз будущего проекта парка «Акбота» / предоставлен Актауским городским акиматом

Как сообщили в профильных структурах, финансирование проекта предусмотрено за счет спонсорских средств компании NCOC. Общая сумма инвестиций составит 2,5 млрд тенге. Площадь территории парка превышает 107 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведены конкурсные процедуры, сейчас ведется процесс подписания контракта с подрядной организацией – ТОО «Оңдасын Строй».

Отмечается, что несмотря на наличие отдельных элементов благоустройства – тротуаров, велодорожек и площадок, – территория используется не в полной мере. В числе проблем называют отсутствие единой системы пешеходных связей, недостаточное озеленение и ограниченную инфраструктуру для отдыха.

В рамках проекта предусмотрено комплексное обновление парка с учетом климатических условий региона. Планируется обустройство удобной пешеходной сети, создание парковочных зон, установка современных малых архитектурных форм и внедрение продуманного ландшафтного дизайна.

В парке появятся прогулочные аллеи, зоны спокойного отдыха, беседки, теневые навесы, скамейки и объекты сервиса. Особое внимание уделят озеленению: высадят деревья и кустарники, адаптированные к засушливому климату, а также многолетние цветочные композиции.

Для активного отдыха предусмотрены детские и спортивные площадки, скейт-парк, интерактивные зоны и сухой фонтан. Кроме того, проект учитывает круглогодичное использование территории – зимой здесь планируют обустраивать каток и ледяные горки.

Также запланирована укладка брусчатки и тротуарной плитки в едином архитектурном стиле и установка современного освещения, что повысит комфорт и безопасность в вечернее время.

Ожидается, что после реализации проекта парк «Акбота» станет одной из ключевых общественных территорий Актау и новым центром притяжения для жителей и гостей города.

Напомним, ранее снос павильонов в парке «Акбота» вызвал обсуждение среди жителей Актау. Горожане рассказали, как относятся к изменениям и каким хотят видеть парк после реконструкции

Кроме того, осенью 2025 года о планируемом масштабном благоустройстве места массового отдыха рассказал и аким областного центра Абилкаир Байпаков. 

Комментарии

5 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Сколько из этих денег пойдет на сам парк?
28.04.2026, 12:09
cas377cas
cas377cas
Перед городским акиматом в 4 микр-тоже трубили-будет сквер для горожан...и получили полное уродство...Так же будет и с Ак Ботой...
28.04.2026, 08:17
Jack
Jack
Зелени столько на рисунках )
28.04.2026, 06:27
fox1167
fox1167
Сами себе хоть верят? Уж сколько лет пишут об этих улучшениях! Тьфу! Читать противно! Народ уже не верит вам!
28.04.2026, 06:25
Галина63
Галина63
А, прокатчики машинок уйдут из парка или продолжат давить людей и разбивать новую плитку и ломать зеленые насаждения?
28.04.2026, 05:10
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь