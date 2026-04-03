18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.04.2026, 09:05

Будущее парка «Акбота»: мнение жителей Актау

Аяулым Бейсенова

Снос павильонов в парке «Акбота» вызвал обсуждение среди жителей Актау. Горожане рассказали, как относятся к изменениям и каким хотят видеть парк после реконструкции, передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Парк «Акбота» десятилетиями остаётся одним из главных мест отдыха в Актау. Однако в последние годы его состояние всё чаще вызывало недовольство горожан.

Сейчас здесь начались работы по обновлению территории. В акимате заявляют о предстоящей масштабной реконструкции.

Жители города поделились своим мнением о сносе незаконных торговых точек и рассказали, каким хотят видеть парк после обновления.

Напомним, демонтаж незаконных торговых объектов в парке стартовал в марте этого года. Ранее, в сентябре прошлого года, власти также заявляли о масштабном благоустройстве общественных пространств в Актау.

12
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

5 комментарий(ев)
Знакомый
Машинки прочь из парка!!! Поставить жесткий заслон и контроль чтобы по аллеям парка не гоняли подростки на бешеной скорости, так до беды совсем не далеко!!!
03.04.2026, 10:02
Кинст
Согласен! Нужен просто парк, а не рассадник торговли и так называемого предпринимательства. По городу столько застроек точечных, какие то дома, БЦ. Хоть где-нибудь бы небольшой скверик создали, вместо коробки из бетона и стекла.
03.04.2026, 08:37
дорожник
Я вспоминаю наш старый Приморский парк. Много тенистых деревьев и кустарников, удобные глубокие лавочки, клумбы с цветами, старый летний кинотеатр и танцевальная площадка
03.04.2026, 06:02
Галина63
Не надо никаких аттракционов, велосипедов и машинок. Навесы от солнца и скамейки, освещение. Цветники, клумбы, кустарники, деревья для тени. Все, более ничего не нужно. Деньги от недропользователей потратить на качественный полив. и уход. Взять в штат пять человек по уходу за зеленью и пару охранников.
03.04.2026, 05:25
fox1167
Уберите оттуда все харчевни и качели! Уберите прокатчиков! Выделите им отдельную территорию в степи! Сделайте как было в 80-х! Побольше деревьев дорожек и лавочек! Просто: парк для прогулок и отдыха! Всё!
03.04.2026, 04:51
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

