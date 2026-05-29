Температура воды в Каспийском море
Выпускница из Мангистау набрала 139 баллов на ЕНТ

Ученица 11 «А» класса школы-гимназии Каракиянского района Мадина Бисенбеккызы набрала 139 баллов на Едином национальном тестировании, передаёт Lada.kz

Фото предоставили в управлении образования области

В управлении образования региона сообщили, что Мадина Бисенбеккызы является претендентом на получение «Аттестата с отличием».

Мадина — одна из лучших учениц, отличающаяся воспитанностью, любознательностью и устойчивым интересом к знаниям с начальной школы. Благодаря упорству и трудолюбию она достигла значительных успехов и стала гордостью области. Профильными предметами выпускницы были казахский язык и литература. Результат ЕНТ составил у нее 136 баллов. Однако, благодаря конвертации 50 баллов, полученных по системе KAZTEST, общий показатель достиг 139 баллов, — сообщили в управлении.

Отмечается, что выпускница планирует стать квалифицированным специалистом в области филологии. Высокий результат даёт ей все шансы на получение государственного гранта в одном из ведущих вузов Казахстана.

Это результат неустанного труда ученицы, поддержки родителей и качественной работы педагогов. Выражаем благодарность родителям и всем учителям, внесшим вклад в достижение такого значительного успеха. Желаем Мадине дальнейших успехов, высоких достижений и получения гранта в выбранном вузе мечты, — отметили в управлении образования.

Напомним, 25 мая в Актау прозвенел последний звонок для тысяч выпускников. В текущем году 264 учащихся претендуют на получение аттестата с отличием, а 96 выпускников являются кандидатами на получение знака «Алтын белгі».

