Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.05.2026, 16:24

В Актау прозвенел последний звонок для тысяч выпускников

Фоторепортажи 0 1 678 Сергей Кораблев

В школах прошли торжественные выпускные мероприятия. В этом году в Актау со школой попрощались около 4 тысяч выпускников, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Корреспондент Lada.kz побывал на выпускном мероприятии в IT-лицее Актау.

Праздник прошел тепло и эмоционально.

Выпускники, родители и учителя не скрывали своих чувств.

Сами школьники с улыбками и волнением прощались со стенами родной школы.

Некоторые гости мероприятия даже шутили, что «сама погода плачет», не желая отпускать выпускников во взрослую жизнь.

Наставники пожелали своим ученикам доброго пути, успешного поступления и исполнения всех целей.

По данным управления образования, 2026 году в Актау учебу  завершили порядка 71 тысячи учащихся. Из них 3804 - выпускники школ.

В текущем году 264 учащихся претендуют на получение аттестата с отличием, а 96 выпускников являются кандидатами на получение знака «Алтын белгі».

Всего же в Мангистауской области учебный год завершили 193 156 учеников из 216 общеобразовательных школ. 

Одиннадцатый класс оканчивают 10 059 школьников.

На знак «Алтын белгі» претендует 321 выпускник.

Еще 661 ученик рассчитывает получить почетную грамоту.

 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь