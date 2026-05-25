В Актау прозвенел последний звонок для тысяч выпускников

В школах прошли торжественные выпускные мероприятия. В этом году в Актау со школой попрощались около 4 тысяч выпускников, сообщает Lada.kz .

Корреспондент Lada.kz побывал на выпускном мероприятии в IT-лицее Актау.

Праздник прошел тепло и эмоционально.

Выпускники, родители и учителя не скрывали своих чувств.

Сами школьники с улыбками и волнением прощались со стенами родной школы.

Некоторые гости мероприятия даже шутили, что «сама погода плачет», не желая отпускать выпускников во взрослую жизнь.

Наставники пожелали своим ученикам доброго пути, успешного поступления и исполнения всех целей.

По данным управления образования, 2026 году в Актау учебу завершили порядка 71 тысячи учащихся. Из них 3804 - выпускники школ.

В текущем году 264 учащихся претендуют на получение аттестата с отличием, а 96 выпускников являются кандидатами на получение знака «Алтын белгі».

Всего же в Мангистауской области учебный год завершили 193 156 учеников из 216 общеобразовательных школ.

Одиннадцатый класс оканчивают 10 059 школьников.

На знак «Алтын белгі» претендует 321 выпускник.

Еще 661 ученик рассчитывает получить почетную грамоту.