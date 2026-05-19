Прощальный вальс по новым правилам: как школы Казахстана отметят последний звонок в этом году

В школах Казахстана завершается учебный год — занятия официально закончатся уже 25 мая. В Министерстве просвещения РК разъяснили порядок проведения торжественных линеек и выпускных мероприятий для учащихся 9-х и 11-х классов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Самостоятельность школ и сохранение традиций

В текущем году профильное ведомство решило предоставить учебным заведениям определенную свободу в организации праздника. Согласно официальному ответу пресс-службы Министерства просвещения, решение о формате проведения торжественного мероприятия, посвященного окончанию учебного года, школы будут принимать самостоятельно.

Несмотря на административную гибкость, министерство рекомендует придерживаться классических школьных традиций. Ожидается, что в программу праздника войдут:

Торжественные слова благодарности в адрес педагогического состава и администрации школ;

Творческие выступления учащихся: чтение стихов и исполнение тематических песен;

Традиционный школьный вальс выпускников, ставший символом прощания с детством.

Единая тематика классных часов: «Білімім — Отаныма!»

Помимо торжественных линеек, обязательным элементом завершения учебного процесса станет проведение единого классного часа. В 2026 году мероприятия пройдут под девизом «Білімім — Отаныма!» (Мои знания — моей Родине!).

Основная цель этих занятий — подчеркнуть значимость полученного образования для будущего страны и стимулировать выпускников к созидательной деятельности на благо Казахстана. Классные часы пройдут во всех школах республики, объединив учащихся всех возрастов.

Финальный отсчет: когда прозвучит последний звонок?

До окончания учебного марафона у казахстанских школьников осталось меньше недели. Согласно утвержденному графику, учебный процесс официально завершается в понедельник, 25 мая.

Стоит отметить, что вопрос формата выпускных вечеров и линеек ежегодно вызывает широкий общественный резонанс. В этом году акцент сделан на балансе между академическими традициями и инициативой самих организаций образования. После 25 мая для выпускников 9-х и 11-х классов наступит ответственный период итоговой аттестации и сдачи государственных экзаменов.