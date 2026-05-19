Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.05.2026, 14:02

Прощальный вальс по новым правилам: как школы Казахстана отметят последний звонок в этом году

Новости Казахстана 0 1 269

В школах Казахстана завершается учебный год — занятия официально закончатся уже 25 мая. В Министерстве просвещения РК разъяснили порядок проведения торжественных линеек и выпускных мероприятий для учащихся 9-х и 11-х классов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Самостоятельность школ и сохранение традиций

В текущем году профильное ведомство решило предоставить учебным заведениям определенную свободу в организации праздника. Согласно официальному ответу пресс-службы Министерства просвещения, решение о формате проведения торжественного мероприятия, посвященного окончанию учебного года, школы будут принимать самостоятельно.

Несмотря на административную гибкость, министерство рекомендует придерживаться классических школьных традиций. Ожидается, что в программу праздника войдут:

  • Торжественные слова благодарности в адрес педагогического состава и администрации школ;

  • Творческие выступления учащихся: чтение стихов и исполнение тематических песен;

  • Традиционный школьный вальс выпускников, ставший символом прощания с детством.

Единая тематика классных часов: «Білімім — Отаныма!»

Помимо торжественных линеек, обязательным элементом завершения учебного процесса станет проведение единого классного часа. В 2026 году мероприятия пройдут под девизом «Білімім — Отаныма!» (Мои знания — моей Родине!).

Основная цель этих занятий — подчеркнуть значимость полученного образования для будущего страны и стимулировать выпускников к созидательной деятельности на благо Казахстана. Классные часы пройдут во всех школах республики, объединив учащихся всех возрастов.

Финальный отсчет: когда прозвучит последний звонок?

До окончания учебного марафона у казахстанских школьников осталось меньше недели. Согласно утвержденному графику, учебный процесс официально завершается в понедельник, 25 мая.

Стоит отметить, что вопрос формата выпускных вечеров и линеек ежегодно вызывает широкий общественный резонанс. В этом году акцент сделан на балансе между академическими традициями и инициативой самих организаций образования. После 25 мая для выпускников 9-х и 11-х классов наступит ответственный период итоговой аттестации и сдачи государственных экзаменов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь