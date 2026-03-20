В парке «Акбота» в Актау демонтируют незаконные торговые объекты

По поручению акима Актау на территории парка «Акбота», расположенном в 4А микрорайоне, с 19 марта начались работы по сносу незаконно размещённых торговых объектов, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

В парке «Акбота» начались работы по демонтажу незаконных торговых павильонов.

В городском акимате сообщили, что ранее отделом предпринимательства и сельского хозяйства владельцам данных объектов были направлены уведомления, а также проведена разъяснительная работа о необходимости их добровольного демонтажа. Однако предприниматели проигнорировали.

С 19 марта начали принудительно демонтировать незаконные торговые объекты. Работа по предупреждению незаконной предпринимательской деятельности, обеспечению общественного порядка и соблюдению требований благоустройства будет продолжена на системной основе, - сообщили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что в городском парке «Акбота» выявлены участки, не соответствующие нормам благоустройства, опасные зоны, требующие ограждения, а также торговые объекты, размещённые с нарушением законодательства. Предпринимателей обязали устранить все выявленные нарушения в течение трёх дней.