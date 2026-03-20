18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.03.2026, 18:14

В парке «Акбота» в Актау демонтируют незаконные торговые объекты

Общество 0 689 Лиана Рязанцева

По поручению акима Актау на территории парка «Акбота», расположенном в 4А микрорайоне, с 19 марта начались работы по сносу незаконно размещённых торговых объектов, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
Фото пресс-службы Актауского городского акимата

В парке «Акбота» начались работы по демонтажу незаконных торговых павильонов.

В городском акимате сообщили, что ранее отделом предпринимательства и сельского хозяйства владельцам данных объектов были направлены уведомления, а также проведена разъяснительная работа о необходимости их добровольного демонтажа. Однако предприниматели проигнорировали.

С 19 марта начали принудительно демонтировать незаконные торговые объекты. Работа по предупреждению незаконной предпринимательской деятельности, обеспечению общественного порядка и соблюдению требований благоустройства будет продолжена на системной основе, - сообщили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что в городском парке «Акбота» выявлены участки, не соответствующие нормам благоустройства, опасные зоны, требующие ограждения, а также торговые объекты, размещённые с нарушением законодательства. Предпринимателей обязали устранить все выявленные нарушения в течение трёх дней.

 

3
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Работа по предупреждению незаконной предпринимательской деятельности, обеспечению общественного порядка и соблюдению требований благоустройства будет продолжена на системной основе, - сообщили в акимате."------Простите а вот эта ваша "работа на системной основе" с какой периодичностью будет продолжена? Раз в год? Или как обычно: после кучи жалоб горожан? Вы ведь только после этого изображаете бурную деятельность!
20.03.2026, 14:21
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь