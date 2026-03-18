Опасные участки и нарушения в парке «Ақбота» Актау: проверка акимата

В городском парке «Ақбота» выявлены участки, не соответствующие нормам благоустройства, опасные зоны, требующие ограждения, а также торговые объекты, размещённые с нарушением законодательства. Предприниматели обязаны устранить все выявленные нарушения в течение трёх дней. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

В акимате сообщили, что проведена проверка чистоты и благоустройства территории парка «Ақбота». В выездном заседании, которое прошло под председательством заместителя акима города Бекнура Балиулы, приняли участие члены городского Общественного совета, представители ГКП «АУЭС», полиции, городских отделов предпринимательства, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприниматели.

В ходе проверки обнаружены участки, не соответствующие требованиям благоустройства, опасные зоны, требующие ограждения, а также торговые точки, размещённые с нарушением законодательства. По итогам мониторинга были зафиксированы такие недостатки, как несоблюдение санитарной чистоты и неправильное расположение отдельных объектов, - сообщили в акимате.

Заместитель акима города установил трёхдневный срок на устранение выявленных нарушений. Также ответственным организациям поручено регулярно контролировать выполнение работ и обеспечивать чистоту и порядок на территории парка.

Парк «Ақбота» является одним из главных общественных пространств, которые часто посещают жители и гости города. Поэтому здесь санитарная чистота и соблюдение требований благоустройства должны поддерживаться на высоком уровне. Однако в ходе проверки были выявлены определённые недостатки, особенно со стороны некоторых предпринимателей, которые не полностью соблюдают установленные нормы. В случае дальнейших нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством. Чистота и порядок в общественных пространствах — общая ответственность каждого из нас, — подчеркнул Бекнур Балиулы.

Напомним, жители Актау на протяжении десятка лет наблюдали, как погибает единственный парк в городе. «Акбота» представляет собой удручающее зрелище – разномастные торговые прилавки разной степени паршивости, разбитый асфальт и редкие деревья. В 2025 году жители возмущались состоянием городского парка «Акбота», заявляя, что здесь практически не осталось скамеек и урн.

Еще в 2024 году власти обещали, что парк «Акбота» будут реконструировать.