Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.03.2026, 15:02

Опасные участки и нарушения в парке «Ақбота» Актау: проверка акимата

Общество | Лиана Рязанцева

В городском парке «Ақбота» выявлены участки, не соответствующие нормам благоустройства, опасные зоны, требующие ограждения, а также торговые объекты, размещённые с нарушением законодательства. Предприниматели обязаны устранить все выявленные нарушения в течение трёх дней. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау. 

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В акимате сообщили, что проведена проверка чистоты и благоустройства территории парка «Ақбота». В выездном заседании, которое прошло под председательством заместителя акима города Бекнура Балиулы, приняли участие члены городского Общественного совета, представители ГКП «АУЭС», полиции, городских отделов предпринимательства, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприниматели.

В ходе проверки обнаружены участки, не соответствующие требованиям благоустройства, опасные зоны, требующие ограждения, а также торговые точки, размещённые с нарушением законодательства. По итогам мониторинга были зафиксированы такие недостатки, как несоблюдение санитарной чистоты и неправильное расположение отдельных объектов, - сообщили в акимате.

Заместитель акима города установил трёхдневный срок на устранение выявленных нарушений. Также ответственным организациям поручено регулярно контролировать выполнение работ и обеспечивать чистоту и порядок на территории парка.

Парк «Ақбота» является одним из главных общественных пространств, которые часто посещают жители и гости города. Поэтому здесь санитарная чистота и соблюдение требований благоустройства должны поддерживаться на высоком уровне. Однако в ходе проверки были выявлены определённые недостатки, особенно со стороны некоторых предпринимателей, которые не полностью соблюдают установленные нормы. В случае дальнейших нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством. Чистота и порядок в общественных пространствах — общая ответственность каждого из нас, — подчеркнул Бекнур Балиулы.

Напомним, жители Актау на протяжении десятка лет наблюдали, как погибает единственный парк в городе. «Акбота» представляет собой удручающее зрелище – разномастные торговые прилавки разной степени паршивости, разбитый асфальт и редкие деревья. В 2025 году жители возмущались состоянием городского парка «Акбота», заявляя, что здесь практически не осталось скамеек и урн. 

Еще в 2024 году власти обещали, что парк «Акбота» будут реконструировать

Комментарии

2 комментарий(ев)
Кинст
Что значит "обнаружены"? Извините, но парк "Акбота", точнее то, что от него осталось, находится в нескольких метрах от здания городской администрации и многие вещи видны и так - достаточно просто выглянуть в окно. К тому же, статьи о безобразиях и разрухе в Акботе выходят только на данном ресурсе Лады с достаточной регулярностью. Тут не обнаруживать надо, а просто жёсткой рукой наводить порядок.
18.03.2026, 11:56
fox1167
Парк «Ақбота»-----Это уже давно не парк! Там больше никогда не будет ни чистоты ни порядка! Потому что ни члены городского Общественного совета, ни представители ГКП «АУЭС», ни со стороны полиции, и из городских отделов предпринимательства и сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства никто из них не контролирует эту территорию! Иногда думаешь: уж лучше пусть там всё застроят домами чем слушать обещания властей
18.03.2026, 11:26
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

