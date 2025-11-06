Развлечения, которые калечат в Актау: очередной несчастный случай произошел в парке «Акбота»

Актаусцы сообщают, что уровень травматизма при использовании прокатного автотранспорта в парке «Акбота» высокий, ответственности за это никто не несет, а акимат не предпринимает никаких мер по наведению порядка, передает Lada.kz .

Скриншот из видео

Засилье торговцев, прокатчиков всех видов детского транспорта, отсутствие зеленых насаждений, убитая скейт-площадка – эти проблемы остаются нерешенными уже на протяжении десятка лет. Акимат Актау каждый год обещает чудо-концепцию парка, однако ничего не меняется. Пространство, предназначенное для тихого отдыха людей под сенью деревьев, превратилось в бедлам, а теперь, ко всему прочему, в парке стали калечиться дети.

Виной всему прокатный транспорт – электромобили, семейные велосипеды и прочее. Прокатчики сдают их всем подряд, невзирая на возрастные ограничения и требования закона, получают деньги, но не несут никакой ответственности.

Об очередном трагическом случае рассказала жительница Актау. Ее тринадцатилетний сын Нуртас 27 сентября упал с прокатной машинки и получил семь переломов ноги.

«Люди, сдававшие машинку в прокат, не вызвали скорую помощь, не сообщили нам - родителям, ещё и забрали телефоны детей в залог. Мы написали заявление в полицию, но они сказали, что это их не касается. Почему люди, которые дают машинки в аренду, разрешают кататься на них маленьким детям? Ведь они не имеют на это никакого права!», - рассказала Бактыгуль Уразбаева, мама ребенка.

Сейчас мальчик пропускает школу, сидит дома в гипсе, место перелома ещё не срослось. Для лечения необходимо много лекарств, а денег нет.

Но самое страшное – от уполномоченных органов нет никакой реакции, говорят родители.

«Нас перенаправляют: акимат – в управление полиции, из полиции - обратно в акимат, все перекладывают ответственность друг на друга. Что нам делать? Разве ребёнку нужно умереть, чтобы кто-то начал этим заниматься?!», - говорит мать.

Как следует из видео, прокатный транспорт также уничтожает остатки зеленых насаждений парка.

Напомним, совсем недавно о несчастном случае, произошедшем в парке «Акбота», рассказал другой житель Актау.