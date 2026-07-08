Танцоры из Актау покорили международный конкурс в Грузии

Народный танцевальный коллектив «МҰНАРА» стал единственным представителем Актау на международном творческом конкурсе, прошедшем в Грузии, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в коллективе МҰНАРА

В Грузии сегодня, 8 июля, состоялся международный творческий конкурс, объединивший талантливые коллективы из Азербайджана, России, Болгарии, Кыргызстана и Казахстана.

Всего на суд жюри были представлены 71 творческий номер.

Единственным коллективом, представлявшим Актау, стал народный танцевальный ансамбль «МҰНАРА». Несмотря на серьезную конкуренцию, актауские танцоры сумели покорить жюри кзахским национальным танцем и стали обладателями Гран-при конкурса.

Высокую оценку коллектив получил за исполнительское мастерство, артистизм и бережное сохранение национальных традиций в танцевальном искусстве.

Руководителем школы танца и народного танцевального коллектива «МҰНАРА» является Жулдыз Тадженова.

Победа на престижном международном конкурсе стала еще одним подтверждением высокого уровня подготовки актауских артистов и достойным вкладом в популяризацию казахстанской культуры за рубежом.