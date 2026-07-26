Жителей Актау приглашают на концерт и шоу дронов

В областном центре завтра, 27 июля, состоится музыкальный Open Air «Әdilet Event». Концерт пройдет на открытом воздухе в амфитеатре 15-го микрорайона, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Начало мероприятия запланировано на 20:00 часов. Перед зрителями выступят известные казахстанские исполнители Камшат Жолдыбаева, Sadraddin и Amre.

Также на сцену выйдут Карашаш Нысанова, Гульжанар Рафхаткызы, Акмарал Аргынкызы, Фариза Ретбай, Марат Стан и Аида Байгелова.

Организаторы обещают гостям живую музыку, яркие выступления и современное световое шоу. Одним из главных событий вечера станет шоу дронов, которое украсит небо Актау тысячами огней.

Концерт пройдет на берегу Каспийского моря. Организаторы приглашают жителей и гостей города провести летний вечер под открытым небом и насладиться выступлениями казахстанских артистов.