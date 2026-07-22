Скрипачка из Актау устроила концерт посреди Каспийского моря

Необычное место для выступления выбрала скрипачка из Актау Алия Жаналиева. Музыкант исполнила известные произведения, сидя на небольшом плавающем плоту посреди Каспийского моря, а слушателями стали любители сапбординга и случайные отдыхающие, передает Lada.kz .

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По словам Алии, идея такого концерта родилась совершенно спонтанно.

Как рассказала скрипачка, однажды она написала в Threads, что мечтает сыграть в необычном месте. На публикацию откликнулся владелец сапбордов Самат, который предложил организовать выступление прямо на море. Однако из-за дождей, тумана и сильного ветра несколько дней подряд реализовать задумку не удавалось.

Лишь накануне вечером они решили провести эксперимент без какой-либо подготовки и анонсов.

Это было абсолютно спонтанно. Ночью Самат написал: «Давай завтра попробуем, просто посмотрим, как получится». Без рекламы, без афиш, без объявлений. Утром в пять часов я приехала в яхт-клуб, где мы встретились и обсудили, как все будет происходить. Для меня это был первый опыт выступления прямо в открытом море. Самат все организовал: отвез меня на гидроцикле, установил плот, настроил аппаратуру, сам снимал видео и пригласил людей. Те, кто пришел к нему покататься на сапбордах, подплыли поближе и стали слушателями. Все получилось очень неожиданно, но невероятно атмосферно. Это наша совместная идея, которая, думаю, удалась, - рассказала Алия Жаналиева.

Концерт начался со спокойных классических и современных инструментальных произведений. Позже прозвучали более динамичные композиции, в том числе известные хиты Шакиры.

По словам музыканта, такой репертуар помог создать легкое и позитивное настроение.

Люди были очень доброжелательными, атмосфера получилась невероятной. Было здорово видеть, как с самого утра все заряжены хорошим настроением и просто наслаждаются музыкой и морем, - отметила она.

Первое выступление стало своего рода репетицией необычного проекта. Теперь организаторы планируют проводить подобные концерты регулярно.