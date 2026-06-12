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12.06.2026, 11:06

Казахстанская скрипачка исполнила кюй «Адай» в урочище Бозжыра

Культура 0 2 164 Лиана Рязанцева

Кюй «Адай» казахстанская скрипачка Асель Мекебаева исполнила на обзорной площадке урочища Бозжыра. Видео она поделилась в социальных сетях, передает Lada.kz.

Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ
Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

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Скрипачка Асель Мекебаева записала клип в одном из самых живописных мест Мангистауской области – на обзорной площадке урочища Бозжыра. Она исполнила знаменитый кюй «Адай» и поделилась клипом в своих социальных сетях. Подписчики остались в восторге от красоты ролика и исполнения произведения.

С 2019 года я мечтала снять видео в Бозжыре. И только недавно, после рождения второго ребенка, рискнула и организовала эту съемку. Мы с командой полетели на съемки в Актау, чтобы снять серию видео на музыку «Адай» Курмангазы, «Отан Ана» Батырхана Шукенова и к кинофильму «Дюна». Четыре образа. Четыре дня. Четыре часа сна, - поделилась Асель Мекебаева.

Скрипачка рассказала, что съемки проходили в локациях Бозжыра, Кызылкуп и в пустынной местности.

Это были насыщенные и интересные дни! Нас пробирало до мурашек и захватывало дух от масштаба и красоты. Воспоминания на всю жизнь, - отметила она.

Пользователи Сети отметили прекрасное исполнение произведения и красоту мангистауских пейзажей:

«Великолепно всё, вы, горы, музыка, небо, простор». «Вот так нужно показывать Казахстан – красиво, достойно и с любовью к своим корням». «Смотришь и гордость берет за наш Казахстан. Какая невероятная красота». «Здесь показано все! И красота края, и природы, красота национального костюма и культуры! Браво».

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