Казахстанская скрипачка исполнила кюй «Адай» в урочище Бозжыра

Кюй «Адай» казахстанская скрипачка Асель Мекебаева исполнила на обзорной площадке урочища Бозжыра. Видео она поделилась в социальных сетях, передает Lada.kz.
Скрипачка Асель Мекебаева записала клип в одном из самых живописных мест Мангистауской области – на обзорной площадке урочища Бозжыра. Она исполнила знаменитый кюй «Адай» и поделилась клипом в своих социальных сетях. Подписчики остались в восторге от красоты ролика и исполнения произведения.
С 2019 года я мечтала снять видео в Бозжыре. И только недавно, после рождения второго ребенка, рискнула и организовала эту съемку. Мы с командой полетели на съемки в Актау, чтобы снять серию видео на музыку «Адай» Курмангазы, «Отан Ана» Батырхана Шукенова и к кинофильму «Дюна». Четыре образа. Четыре дня. Четыре часа сна, - поделилась Асель Мекебаева.
Скрипачка рассказала, что съемки проходили в локациях Бозжыра, Кызылкуп и в пустынной местности.
Это были насыщенные и интересные дни! Нас пробирало до мурашек и захватывало дух от масштаба и красоты. Воспоминания на всю жизнь, - отметила она.
Пользователи Сети отметили прекрасное исполнение произведения и красоту мангистауских пейзажей:
«Великолепно всё, вы, горы, музыка, небо, простор». «Вот так нужно показывать Казахстан – красиво, достойно и с любовью к своим корням». «Смотришь и гордость берет за наш Казахстан. Какая невероятная красота». «Здесь показано все! И красота края, и природы, красота национального костюма и культуры! Браво».
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