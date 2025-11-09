Плато Бозжыра покоряет Instagram: блогер из Китая делится видео

Инфлюенсер @taotaoaima , на которую в Instagram подписаны 2,8 миллиона человек, опубликовала видео, снятое на легендарном плато Бозжыра, передает Lada.kz .

Скриншоты из видео taotaoaima

Красоту природного ландшафта легендарной Бозжыры оценили подписчики из Китая и других стран. Они отмечают, что никогда не видели ничего подобного и мечтают посетить Казахстан.

Кадры действительно завораживают: яркий свет над белыми скалами, орел и силуэт самой Таотао. Также на своём YouTube-канале она опубликовала завораживающий закат, снятый на побережье Актау.

Напомним, испанец Адри по пути из Барселоны в Японию заехал в Мангистаускую область, поделившись захватывающими кадрами в своем аккаунте Instagram.