Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.11.2025, 13:04

Урочище Бозжыра попало в объектив фотографа из Нидерландов

Культура 0 974 Лиана Рязанцева

Нидерландский фотограф Макс Райв посетил туристические уголки Мангистауской области и сделал живописные снимки красот региона. Своими фотографиями он поделился в Instagram, передает Lada.kz.

Использованные в материале фото: instagram.com/maxrivephotography/
На фотографиях Макса Райва можно увидеть урочище Бозжыра, впадину Карынжарык и гору Бокты.

Макс Райв  фотограф пейзажист, который путешествует по Европе для своего завораживающего дух фотопроекта «Где звенит тишина».

Региоанальный Центр общественных коммуникаций рассказал о природных памятниках Мангистауской области.

Впадина Карынжарык расположена в юго-восточной части региона, на территории Устюртского заповедника  в 24,4 километрах к востоку от села Аккудук Каракиянского района и в 72,2 километрах к востоку от впадины Басгурлы. По данным учёных, впадина образовалась около 70 миллионов лет назад в результате мощного вулканического взрыва. К югу от Устюрта, в западном направлении, находится крупнейший в регионе солончак Кендирли. В него впадает родник Онере, начинающийся у одноимённых останцовых гор.

Гора Бокты располагается на высоте 8 метров над уровнем моря. Это осадочная гора, известная своей трапециевидной формой и многоцветными слоями. В её структуре отчётливо прослеживаются различные геологические пласты: у подножия они имеют белые и желтоватые оттенки, выше переходят в розовые и красные, а ближе к верхней части  в коричневый цвет. Современный рельеф сформировался под воздействием ветра и эрозии. По словам учёных, урочище Бозжыра возникло миллионы лет назад вследствие разрушения горных пород. Ландшафт плато, сложенного известняком, отличается отвесными скальными образованиями высотой до 250 метров.

Напомним,  ранее Джастин Бибер опубликовал Stories с одной из знаковых достопримечательностей Мангистауской области.

Кроме того, Lada.kz публиковала фотоисторию об испанском путешественнике Даниэле Аседо. 41-летний житель города Малага (Испания) проехал тысячи километров на мотоцикле BMW F900GS, чтобы добраться до одного из самых заветных пунктов своего маршрута – Мангистау. С палаткой и мини-плиткой он покинул Европу и оказался в Казахстане, который назвал одним из лучших мест своего маршрута. Подробнее по ссылке.

16
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
