Урочище Бозжыра попало в объектив фотографа из Нидерландов

Использованные в материале фото: instagram.com/maxrivephotography/

На фотографиях Макса Райва можно увидеть урочище Бозжыра, впадину Карынжарык и гору Бокты.

Макс Райв – фотограф пейзажист, который путешествует по Европе для своего завораживающего дух фотопроекта «Где звенит тишина».

Региоанальный Центр общественных коммуникаций рассказал о природных памятниках Мангистауской области.

Впадина Карынжарык расположена в юго-восточной части региона, на территории Устюртского заповедника – в 24,4 километрах к востоку от села Аккудук Каракиянского района и в 72,2 километрах к востоку от впадины Басгурлы. По данным учёных, впадина образовалась около 70 миллионов лет назад в результате мощного вулканического взрыва. К югу от Устюрта, в западном направлении, находится крупнейший в регионе солончак Кендирли. В него впадает родник Онере, начинающийся у одноимённых останцовых гор.

Гора Бокты располагается на высоте 8 метров над уровнем моря. Это осадочная гора, известная своей трапециевидной формой и многоцветными слоями. В её структуре отчётливо прослеживаются различные геологические пласты: у подножия они имеют белые и желтоватые оттенки, выше переходят в розовые и красные, а ближе к верхней части – в коричневый цвет. Современный рельеф сформировался под воздействием ветра и эрозии. По словам учёных, урочище Бозжыра возникло миллионы лет назад вследствие разрушения горных пород. Ландшафт плато, сложенного известняком, отличается отвесными скальными образованиями высотой до 250 метров.

Напомним, ранее Джастин Бибер опубликовал Stories с одной из знаковых достопримечательностей Мангистауской области.

