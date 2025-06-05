Астраханские ученые: новый остров в Каспии – предвестник глобальных экологических перемен

В Астраханском заповеднике объяснили, почему новый остров в Северном Каспии – отнюдь не радостное событие. Его появление может стать предвестником глобальных перемен в экологии, передает Lada.kz со ссылкой на punkt-a.info.

Фото punkt-a.info.

Астраханские ученые объясняют появление нового острова продолжающимся падением уровня Каспийского моря. И этот факт делает открытие отнюдь не радостным.

Из хорошего – новый остров может повторить судьбу своего соседа и собрата, острова Малый Жемчужный, и стать местом лежбища Каспийского тюленя и гнездования редких птиц. Малый Жемчужный, кстати, тоже когда-то был подводной банкой и появился в результате понижения уровня моря, - сообщают ученые Астраханского заповедника.

Эксперты отмечают, что прогнозы неутешительные. Обмеление Каспийского моря является одной из причин глобальной трансформации дельты Волги. Уровень воды в раскатной части упал настолько, что там, где ранее спокойно курсировал водный транспорт, теперь лодки часто садятся на мель.

Конечно, не только падение уровня Каспийского моря «виновато» в обмелении авандельты и дельты Волги, но и нестабильный паводок и каналы-рыбоходы, которые собирают воду со всей дельты (и с полоев в том числе), и быстрым потоком выносят в Каспийское море, - поясняют специалисты заповедника.

До 2014 года уровень воды в Каспийском море был достаточно высоким, чтобы создавать подпор для вод, идущих из Волги, что способствовало повышению уровня воды как в авандельте, так и в дельте.

Сейчас же авандельта стремительно мелеет и зарастает, сообщества подводной растительности сменяются на более плотные и менее пригодные для жизни тростниковые заросли. Наиболее продуктивные территории для водных птиц смещаются в сторону Каспийского моря за пределы участков заповедника. Из-за падения глубин летом происходит перегрев воды, и значительные территории становятся мало пригодны для жизни водных организмов. При сохранении текущих тенденций обмеления авандельты рыбный промысел потеряет огромные площади, зоны нагула рыб будут уходить все южнее, - прогнозируют специалисты.

По словам учёных, на месте бескрайних водных пространств сформируются отдельные водотоки, вдоль берегов появятся галерейные ивовые леса, а пространства между протоками зарастут тростником. Продолжится процесс отмирания ериков в дельте Волги. Вода будет концентрироваться в крупных рукавах. Общее осушение дельты Волги чревато увеличением числа пожаров.

Все эти вышеописанные факторы делают открытие нового острова не таким радостным, как нам всем хотелось. Возможно, это предвестник более глобальных перемен в экологии региона, - заключили ученые.

Напомним, в ходе комплексной экспедиции Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Каспийского филиала ИО РАН и ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» в Северный Каспий ученым удалось подтвердить существование нового острова в 30 километрах к юго-западу от острова Малый Жемчужный. Ученые называют его еще одним доказательством обмеления водоема.