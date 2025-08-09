Актауский дайвер прошёл 1,3 км по дну Каспия, собирая мусор

Қазақ тіліне аудару

Дайвер из Актау Канат Абдиев по собственной инициативе продолжает очищать от мусора дно Каспийского моря, передаёт Lada.kz .

Кадр видео

Экоактивист опубликовал видео на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как он проплыл под водой участок протяжённостью 1367 метров и поднял со дна различные бытовые отходы — пластиковые бутылки, пищевые остатки, автомобильные покрышки и металлический лом.

Канат Абдиев рассказал, что начал заниматься этим несколько лет назад.

Любительским дайвингом я занимаюсь уже три года. Однажды, плывя в море на длинную дистанцию, заметил залежи мусора на дне. С тех пор всегда собираю все отходы, которые встречаются на моём пути. Считаю своим гражданским долгом приносить пользу природе, — поделился он.

Неравнодушный к чистоте Каспия дайвер призвал бережно относиться к окружающей среде, не разбрасывать мусор во время отдыха и сохранять природу в чистоте.

Напомним, ранее Канат Абдиев опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором предупредил о потенциальной опасности купания на одном из пляжей города.