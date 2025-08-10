В Актау тюлень подплыл к отдыхающим и позволил себя погладить

Қазақ тіліне аудару

На одной из баз отдыха в Актау тюлень подплыл к людям и спокойно позволил себя погладить. Жительница города Анна Редько поделилась с редакцией Lada.kz своими впечатлениями от этой необычной встречи.

Кадр видео

Во время семейного отдыха Анна Редько стала очевидцем необычного события: тюлень подплыл к людям, играл и позволял себя погладить.

По словам Анны, это произошло на прошлой неделе на одной из баз отдыха.

Она рассказала, что тюлень выглядел абсолютно здоровым, и создавалось впечатление, будто он даже улыбался.

«Я впервые видела такое — настоящее удивительное явление. Сначала он осторожно подплыл к нам, а потом начал играться. Казалось, будто он исполняет какой-то танец. Мы его погладили, и он пробыл с нами примерно пять минут, а потом уплыл», — поделилась Анна.

