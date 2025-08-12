18+
12.08.2025, 11:33

Экологическая обстановка будет ухудшаться – эксперт о состоянии Каспийского моря

Экология 0 4 345 Ольга Максимова

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков в Международный день Каспия поделился мнением о состоянии водоема, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz

Пять прикаспийских государств 12 августа отмечают Международный День Каспия. В 2006 году в силу вступила Рамочная конвенция по защите водоема и окружающей среды от загрязнения. Документ был подписан 12 августа 2006 года в Тегеране.

Адильбек Козыбаков высказался о случаях массового падежа каспийского тюленя, которые происходят несколько раз в год. Причины называют разные – от заболеваний до природных факторов, однако какая из них реальная? Эксперт считает, что у официальных органов нет заинтересованности ее выявить и обнародовать.

Нет единого мнения даже о современной численности популяции эндемика и единственного морского млекопитающего Каспия: цифры варьируют от 75 тысяч до 300 тысяч особей. Все эти расхождения в цифрах, причинах гибели, вредных факторах, воздействующих на состояние популяции будут и дальше иметь место, до тех пор, пока госорганы и нефтяные компании не начнут реально привлекать независимых экспертов в качестве наблюдателей к работам по мониторингу экологического состояния моря, к плановым и внеплановым экологическим проверкам, к процессу принятия решений при выдаче разрешений на эмиссии и согласование планов мероприятий по охране окружающей среды, - пишет Адильбек Козыбаков в своем аккаунте Facebook.

По мнению экоактивиста, для этого необходимо внести в действующее законодательство ряд изменений и дополнений. К примеру, подпункт 5) пункта 1 статьи 154 Предпринимательского кодекса РК, который сейчас гласит:

«Должностные лица государственных органов при проведении контроля за субъектами (объектами) контроля и надзора имеют право:

…5) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и подведомственных организаций»,

дополнить словами: «а также независимых экспертов».

Для борьбы с браконьерством на Каспии необходимо создать условия для формирования из числа местных рыболовов и других неравнодушных граждан общественной инспекции по охране биоресурсов Каспийского моря. Общественные инспекторы должны иметь возможность выхода в море совместно с госинспекторами для проведения рейдовых мероприятий, считает Адильбек Козыбаков.

«Для этого необходимо инициировать разработку нормативного правового акта о материальном стимулировании граждан, принимающих непосредственное участие в раскрытии фактов браконьерства. Почему бы часть взыскиваемой с браконьеров суммы возмещения причиненного ущерба, к примеру, 30 процентов от суммы, не распределять между участниками поимки тех самых браконьеров?».

Эксперт прогнозирует: в случае отсутствия изменений в подходе к защите Каспия экологическая обстановка на водоеме и его прибрежной зоне будет только продолжать ухудшаться, недоверие населения к госорганам и нефтяным компаниям – расти, еще более усугубляя социальную напряженность в без того неспокойном регионе.

Адильбек Козыбаков считает, что необходимо наладить сотрудничество с экологической общественностью и научным сообществом других Прикаспийских стран, совместно разработав единые методики и подходы.

Почему бы не принять очередной протокол Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) об участии независимых экспертов в наблюдениях за соблюдением положений конвенции в Прикаспийских государствах? То есть, создать условия для коллаборации двух конвенций – Тегеранской и Орхусской, - говорит Адильбек Козыбаков.  

Для реализации этих и других эффективных рекомендаций и осуществления общественного контроля за их исполнением организована общественная инициатива «Каспий – мое море!». Адильбек Козыбаков призвал к участию в общественной инициативе местных рыбловов, независимых экспертов, любых других граждан, неравнодушных к морю.

