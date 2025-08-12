18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.08.2025, 14:26

В Казахстане стартовала Высокая неделя Каспия – что говорят специалисты?

Экология 0 695 Ольга Максимова

В Астане накануне Международного дня Каспийского моря прошел фестиваль Высокой недели Каспия. На нем обсуждали проблему обмеления крупнейшего закрытого водоема планеты и план по его спасению, передает Lada.kz.

Фото: скриншот из видео
Фото: скриншот из видео

Как передает телеканал Хабар, на международной конференции экологическое движение Save the Caspian Sea представило на обсуждение проект резолюции «10 шагов по спасению Каспия». Она включает меры по координации экологической политики прикаспийских стран, расширению научных исследований и обмену данными. Документ должен стать дорожной картой по сохранению экосистемы моря и устойчивому развитию прикаспийского региона.

Мы пропустили тот период, когда можно было обсуждать размеренно и не торопясь. Сегодня уже два десятилетия пропущены. Критическая ситуация наступит уже к середине столетия, - говорит Вадим Ни, сооснователь движения Save the Caspian Sea.

Вадим Ни сообщил, что движение совместно с экологами, юристами, общественниками подготовило первый вариант проекта «10 шагов по спасению Каспийского моря»  документ с четкими мерами, которые нужно предпринять всем сторонам для восстановления экосистемы. Его презентуют 15 августа.

По данным активистов движения, уровень воды падает на 70 сантиметров в год, а в некоторых районах Казахстана береговая линия уже отступила на 18 километров. К концу века море может обмелеть ещё на 18 метров, что повлечёт катастрофические последствия для прибрежных сообществ, экономики и природы.

Первый вопрос, который мы ставим, о том, чтобы был проведён независимый экологический аудит нефтяных проектов, которые осуществляются сегодня на Каспии - с точки зрения их безупречности и декларируемых ими обязательств. У нас практически сегодня Каспийское море слепое. Там нет ни постов экологических, ни экологических станций наблюдения. Мониторинга элементарно нет вот за этими искусственно отсыпанными островами. И, то есть надо внедрять, - говорит Галина Чернова, директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус» и соосновательница международного движения Save the Caspian Sea.

Галина Чернова напомнила, что почти 90% всей черной икры в Казахстане добывалось именно в Каспии, что приносило существенный вклад в экономику страны:

«Это была курица, несущая золотые яйца. Но сегодня осетровые ушли из-за человеческого воздействия на море. По заключению российских ихтиологов, осетры перешли вглубь Каспия на 20 километров. Мы их практически лишили и «детских садов», и мест нагула, потому что там зона мелководья, которая великолепно прогревалась. Там были «ясли» для рыбы, где взращивалось огромное стадо осетровых. Их шесть видов. Но сейчас мы их практически лишили этой зоны». ⠀

Экологический защитник считает, что нефтяное месторождение Кашаган также является богатством, которое дал Каспий. Однако Казахстану надо найти способ добычи, который не несет вред экологии и позволит сохранить и приумножить популяцию осетров.

В то же время представители министерства экологии подчеркивают, вопрос защиты Каспийского моря находится на контроле государства, и уже на протяжении многих лет предпринимаются меры для улучшения ситуации.

В феврале 2023 года указом Президента утверждена стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года, определяющий вектор глубокой декарбонизации экономики и перехода на низко углеродное развитие. По поручению Президента был создан Казахский НИИ Каспийского моря. Кто в курсе, до сегодняшнего дня имелись проблемы по финансированию данного учреждения. Хочу сегодня, в преддверии дня Каспия, озвучить, что этот вопрос решён, - сказал Даулет Есмагамбетов, директор Департамента экологической культуры и политики МЭПР РК.

Напомним, председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков в Международный день Каспия поделился негативным прогнозом о состоянии водоема.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…