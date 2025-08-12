В Казахстане стартовала Высокая неделя Каспия – что говорят специалисты?

Қазақ тіліне аудару

В Астане накануне Международного дня Каспийского моря прошел фестиваль Высокой недели Каспия. На нем обсуждали проблему обмеления крупнейшего закрытого водоема планеты и план по его спасению, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео

Как передает телеканал Хабар, на международной конференции экологическое движение Save the Caspian Sea представило на обсуждение проект резолюции «10 шагов по спасению Каспия». Она включает меры по координации экологической политики прикаспийских стран, расширению научных исследований и обмену данными. Документ должен стать дорожной картой по сохранению экосистемы моря и устойчивому развитию прикаспийского региона.

Мы пропустили тот период, когда можно было обсуждать размеренно и не торопясь. Сегодня уже два десятилетия пропущены. Критическая ситуация наступит уже к середине столетия, - говорит Вадим Ни, сооснователь движения Save the Caspian Sea.

Вадим Ни сообщил, что движение совместно с экологами, юристами, общественниками подготовило первый вариант проекта «10 шагов по спасению Каспийского моря» – документ с четкими мерами, которые нужно предпринять всем сторонам для восстановления экосистемы. Его презентуют 15 августа.

По данным активистов движения, уровень воды падает на 70 сантиметров в год, а в некоторых районах Казахстана береговая линия уже отступила на 18 километров. К концу века море может обмелеть ещё на 18 метров, что повлечёт катастрофические последствия для прибрежных сообществ, экономики и природы.

Первый вопрос, который мы ставим, о том, чтобы был проведён независимый экологический аудит нефтяных проектов, которые осуществляются сегодня на Каспии - с точки зрения их безупречности и декларируемых ими обязательств. У нас практически сегодня Каспийское море слепое. Там нет ни постов экологических, ни экологических станций наблюдения. Мониторинга элементарно нет вот за этими искусственно отсыпанными островами. И, то есть надо внедрять, - говорит Галина Чернова, директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус» и соосновательница международного движения Save the Caspian Sea.

Галина Чернова напомнила, что почти 90% всей черной икры в Казахстане добывалось именно в Каспии, что приносило существенный вклад в экономику страны:

«Это была курица, несущая золотые яйца. Но сегодня осетровые ушли из-за человеческого воздействия на море. По заключению российских ихтиологов, осетры перешли вглубь Каспия на 20 километров. Мы их практически лишили и «детских садов», и мест нагула, потому что там зона мелководья, которая великолепно прогревалась. Там были «ясли» для рыбы, где взращивалось огромное стадо осетровых. Их шесть видов. Но сейчас мы их практически лишили этой зоны». ⠀

Экологический защитник считает, что нефтяное месторождение Кашаган также является богатством, которое дал Каспий. Однако Казахстану надо найти способ добычи, который не несет вред экологии и позволит сохранить и приумножить популяцию осетров.

В то же время представители министерства экологии подчеркивают, вопрос защиты Каспийского моря находится на контроле государства, и уже на протяжении многих лет предпринимаются меры для улучшения ситуации.

В феврале 2023 года указом Президента утверждена стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года, определяющий вектор глубокой декарбонизации экономики и перехода на низко углеродное развитие. По поручению Президента был создан Казахский НИИ Каспийского моря. Кто в курсе, до сегодняшнего дня имелись проблемы по финансированию данного учреждения. Хочу сегодня, в преддверии дня Каспия, озвучить, что этот вопрос решён, - сказал Даулет Есмагамбетов, директор Департамента экологической культуры и политики МЭПР РК.

Напомним, председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков в Международный день Каспия поделился негативным прогнозом о состоянии водоема.