Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.08.2025, 11:06

Видео с птицей байғыз восхитило жителей Мангистау

Экология

Сегодня, 13 августа, в Сети появилось завораживающее видео с птицей байғыз в гнезде. Редакции Lada.kz удалось поговорить с автором видео.

Кадр видео
Кадр видео

Видео удалось снять любителю-фотографу из Жанаозена Бахытжану Жумагалиулы.

Бахытжан Жумагалиулы рассказал, что на видео птица байғыз (домовый сыч).

Съёмка сделана в мае, в период, когда птица высиживала птенцов. Сегодня, 13 августа, видео опубликовал в социальной сети, - рассказал автор видео.

Бахытжан Жумагалиулы рассказал, что снимал видео в окрестности села Беки.

Для справки: Домовой сыч - вид хищных птиц семейства совиных. Домовый сыч достигает длины 21-23 см; размах крыльев 54-58 см. Самцы весят 162-177 г, а самки - от 166 до 206 г. Хвост длиной от 7 до 9,5 см. Самцы и самки окрашены одинаково: спина светло-бурая или песочная, на плечевых перьях округлые белые пятна, брюхо белое с буроватыми продольными пестринами. Имеются заметные беловатые брови. Глаза от серо-жёлтого до бледно-жёлтого цвета. Хвост тёмно-коричневый, горло белое, с узким коричневым воротником внизу. Распространён в Центральной и Южной Европе, Северной Африке и Азии (исключая Северную). В России встречается в средней и южной полосе Европейской части, а также в Средней Азии, Казахстане, Южном Алтае, Туве и Забайкалье. Численность популяции оценивается в 5,0-10,0 млн взрослых особей. По оценкам, в Европе насчитывается 1,24—2,34 млн взрослых особей.

Напомним, ранее Бахытжан Жумагалиул снял завораживающее видео со стаей бакланов, устроившихся в гнёздах.

