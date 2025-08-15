А о природе подумали? Экологи и общественность осудили проведение фестиваля у подножия горы Айракты

Қазақ тіліне аудару

Долина замков Айракты. Фото: Алексея Хапина

В одном из природных уголков региона, где растут редкие растения и обитают дикие животные, планируется проведение масштабного шоу с концертной программой, фейерверками и приездом большого количества зрителей. По словам обеспокоенных защитников природы, такое мероприятие может нанести серьёзный ущерб окружающей среде.

В эту субботу, 16 августа, у подножия горы Айракты власти запланировали проведение фестиваля шубата «Ақ Мая Fest». В программе: мастер-классы по приготовлению продуктов из шубата, соревнования по национальным играм, зрелищное дрон- и лазерное шоу, а также концерт с участием звезд казахстанской эстрады - Райма, Ерке Есмахан, Амре, Енлик, Луины, группы «Ұлытау» и DJ Abailuck.

Организаторы анонсируют концерт, световое шоу и салют - элементы, которые неизбежно влекут за собой шумовое и световое загрязнения. Однако, как подчеркивают экологи и активисты, речь идёт не просто о неудобствах, а о реальной угрозе экосистеме, которая десятилетиями формировалась в этом месте.

На угрозу обитателям дикой природы обратил внимание председатель Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации ECOJER, соучредитель общественного объединения ECO-SOCIAL Адильбек Козыбаков.

Подъезд тяжёлой техники, установка сцены, проезд автомобилей и присутствие большого количества людей приведут к вытаптыванию растительности, деградации почвы и, как следствие, утрате природного баланса, говорит защитик природы. Особую тревогу вызывает возможное разрушение гнёзд птиц и нор животных, в том числе находящихся в периоде размножения. Освещение сцены и фейерверки могут дезориентировать птиц, нарушить их поведение и даже привести к гибели, уверен экоактивист.

«Это дикая природа. Они хотят организовать большое шоу, фейерверки, концерт, приедет толпа народу. Это приведет к световому и шумовому загрязнению окружающей среды. Здесь растут редкие растения, обитают дикие животные. Для установки сцены и проезда техники уже разровняли землю, вытоптали растения. С таким подходом может произойти деградация почвы, пострадают гнезда птиц, животных и так далее. Такое шоу неизбежно приведет к высокому беспокойству обитателей степи. Это все недопустимо», - говорит Адильбек Козыбаков.

Не оценили планы властей и жители Мангистауской области, оставив негодующие комментарии под анонсом фестиваля:

«Зачем в горы ехать на концерт, в чем смысл, прикол?! Есть сцена в 15 мкр. там и фестиваль устраивайте, тащиться в степь в жару, в толпу, в чем смысл?»

«Никто не подумал о краснокнижных тюльпанах, которые росли прям возле скал…»

«От громкой музыки земляная порода осыпается. Об этом не думали?»

«Они побеспокоят дух предков, кровь которых там пролита, там много древних захоронений под землей, после Тетиса океана… и плюс бедные животные, бедная природа…чем дальше в лес, тем хуже, очнитесь, акимат, вы что творите»

«Если никто не поедет, не будет и концерта. Народ, не езжайте туда!»

«И так весной загадили эту долину! Теперь еще и разровняли там всю землю, забыл о краснокнижных тюльпанах?! Сцена, громкая музыка. Плевать хотели чиновники на природу! Стыдоба!»

«Очень жаль на это всё смотреть. Не осталось мест, где животным спокойно существовать. Мест мало чтоли возле города. Зачем издеваться на первозданной природой. Привлекать к ответственности необходимо тех, кто это действие разрешает в таких местах. Не хотят сохранить прекрасные места, которые ещё остались в стране».

«А что так можно было?! Это же заповедник. Кто соберет весь мусор, который за вами разлетится по всем степям. А как же краснокнижные животные? Здесь нужна петиция, о каких бы лимонах не стояла речь».

«Что, в городе на набережке или вон за базами нельзя проводить фестивали? Зачем на дикой природе? Это будет разрушительно для флоры и фауны».

«Да ничего хорошего. Природа просто пострадает, мусором забросают, животных распугают и ВСЁ, короче пипец».

Начальник Мангистауской областной территориальной инспекции Габбас Досатов сообщил, что Айракты не считается особо охраняемой природной территорией, поэтому к ним это мероприятие не имеет отношения.