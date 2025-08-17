18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.08.2025, 16:49

Обречено ли Каспийское море на обмеление? Мнение эколога

Экология 0 6 890 Ольга Максимова

Власти рассматривали риск столкнуться с проблемой падения уровня Каспийского моря еще в середине прошлого века. Тогда обсуждали два масштабных проекта, с помощью которых можно было пополнить водоем, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Эколог, председатель экологического совета при Мангистауском областном филиале партии «Amanat» Орынбасар Тогжанов рассказал, что ещё почти сто лет назад специалисты обсуждали возможность искусственного пополнения Каспийского моря водой из других источников. Уже тогда нестабильность уровня крупнейшего замкнутого водоёма вызывала тревогу у властей. Сегодня проблема сокращения его акватории и дефицита воды в Центральной Азии стоит особенно остро.

По словам эксперта, надежды на так называемую «цикличность» колебаний уровня Каспия могут оказаться ошибочными.

«В конце XIX века воды в море было значительно больше. С 1830 года его уровень поднимался и снижался пять раз, однако каждый новый подъём оказывался ниже предыдущего. Если проследить динамику, становится очевидно: Каспий постепенно теряет свои позиции», — подчеркнул Орынбасар Тогжанов.

В советский период рассматривались два крупных проекта, которые могли бы изменить ситуацию.
Первый проект был разработан в 1952 году и предусматривал строительство канала длиной около 780 километров, который связал бы Каспийское и Азовское моря через Кумо-Манычскую впадину на территории европейской части России.

Второй проект появился в 1970-е годы. Он предусматривал перенаправление северных рек в сторону Каспия и создание водного канала протяжённостью свыше трёх тысяч километров. Помимо сохранения моря, эта инициатива могла бы обеспечить пресной водой значительную часть Центральной Азии, где дефицит ресурсов ощущается всё острее. По прогнозам учёных, водная проблема в регионе будет лишь усугубляться. В ближайшие десятилетия нехватка питьевой воды может вынудить сотни тысяч жителей переезжать в северные районы.

Напомним, сооснователь движения Save the Caspian Sea Вадим Ни в ходе конференции, прошедшей в Астане, сообщал, что критическая ситуация для экосистемы Каспия наступит уже к середине столетия.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Dushman
Dushman
Алиев ведь предложил проложить трубу диаметром 10 метров от черного моря до каспия, кажется это единственное спасение для нашего моря. Протяженность всего 450 км.
18.08.2025, 03:27
Базелик
Базелик
Думайте сами, решайте сами! Иметь море или не иметь!? Алиев! Брат! Помогай?
17.08.2025, 21:49
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

