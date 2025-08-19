В Мангистау переднеазиатский леопард снова попал в объектив фотоловушки

Қазақ тіліне аудару

Переднеазиатский барс фиксируется на территории государственного регионального природного парка «Кызылсай» с 2022 года. В последний раз животное попало в объектив фотоловушки 1 июля 2025 года. Об этом Lada.kz рассказали в руководстве природоохранного предприятия.

Иллюстративное архивное фото: instagram.com/ustirt_kz/

Представители природного парка «Кызылсай» назвали одну из причин, по которой леопарда стали чаще замечать на территории Мангистауской области.

Этот занесённый в Красную книгу вид приходит в наш регион, в частности, из-за увеличения кормовой базы – численности устюртского архара и джейрана. Кроме того, фотоловушки фиксируют и многих других животных и птиц, занесённых в Красную книгу Казахстана, которые обитают на данной территории, - отметили в руководстве природного парка.

В ведомстве отметили, что в рамках международного трансграничного проекта по изучению и охране крупных кошек при поддержке грантовой программы National Geographic, а также проектов Segre и Conservation X Labs, сотрудники научного отдела парка «Кызылсай» ведут наблюдения за маршрутами передвижения барса, временем его возвращения и сезонной активностью. Постепенно собираются новые ценные данные.

Напомним, ранее хищника замечали в марте текущего года на территории Устюртского государственного заповедника.