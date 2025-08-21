«Черпают ведрами»: жители Актау приняли скопившиеся у побережья водоросли за разлив нефти

Қазақ тіліне аудару

В социальных сетях жители Актау начали распространять информацию о возможном разливе нефти в море. В акимате города поспешили успокоить население, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Актау

Люди утверждают, что на пляже в районе 4А микрорайона произошло ЧП экологического характера.

Был в яхт-клубе. Там разлив нефти, и люди просто вёдрами вычерпывают её и выливают на пляж, - рассказал один из отдыхавших на пляже.

В Актауском городском акимате пояснили, что никакого разлива нефти не было.

После проливных дождей и порывистого ветра на побережье скопились тёмные водорослевые остатки, толщина слоя составила около 15-20 сантиметров. Именно они и вызвали тревогу среди населения.

Для удобства жителей и гостей города по инициативе предпринимателей и на спонсорской основе на данные пляжи направлены сотрудники и техника для очистки территории, - сообщили в акимате.

Ситуация находится на контроле местных властей.

