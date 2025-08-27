Ночью жители Актау ощутили землетрясение

Қазақ тіліне аудару

Фото: seekingalpha.com

Многие отмечали, что после часа ночи пошатывались люстры и мебель.

Подумала, что у меня закружилась голова, пока не обратила внимание на люстру, - рассказала одна из жительниц города.

В ДЧС Мангистауской области подтвердили факт произошедшего. По данным ведомства, землетрясение произошло в 01:33 часов по местному времени. Эпицентр находился в акватории Каспийского моря, примерно в 271 километре от Актау. Магнитуда составила 5,2, глубина – 15 километров (координаты: 42°925 северной широты, 48°756 восточной долготы).

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В Сети также распространилось видео с футбольной трансляции матча между любительскими командами в соседнем Дагестане. Из-за природного явления один из игроков не устоял на ногах и упал на поле.

Тем временем в МЧС Казахстана напомнили о 10 правилах безопаности при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей;

отойдите от окон и мебели;

укройтесь в углу капитальных стен;

после прекращения толчков выйдите из здания;

перекройте воду, газ, электричество;

возьмите тревожный чемоданчик;

держитесь подальше от электролиний и деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

помогите детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Напомним, это не первый раз, когда жители Актау ощущают подземные толчки. Подробнее по ссылке.