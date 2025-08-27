Ночью жители Актау ощутили землетрясение

Жители Актау ощутили подземные толчки ночью 27 августа, сообщает Lada.kz.
Многие отмечали, что после часа ночи пошатывались люстры и мебель.
Подумала, что у меня закружилась голова, пока не обратила внимание на люстру, - рассказала одна из жительниц города.
В ДЧС Мангистауской области подтвердили факт произошедшего. По данным ведомства, землетрясение произошло в 01:33 часов по местному времени. Эпицентр находился в акватории Каспийского моря, примерно в 271 километре от Актау. Магнитуда составила 5,2, глубина – 15 километров (координаты: 42°925 северной широты, 48°756 восточной долготы).
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В Сети также распространилось видео с футбольной трансляции матча между любительскими командами в соседнем Дагестане. Из-за природного явления один из игроков не устоял на ногах и упал на поле.
Тем временем в МЧС Казахстана напомнили о 10 правилах безопаности при землетрясении:
