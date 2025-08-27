Лесной гость в центре города: белка в Актау стала звездой соцсетей

Қазақ тіліне аудару

Пушистый зверек снова привлек внимание жителей Актау. Несвойственную для края белку заметили в центре города у поликлиники, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Белку застали на дереве у городской поликлиники №1 в 7 микрорайоне.

Животное спокойно сидело на ветке среди листвы, и пристально смотрело вниз.

Очевидцы сняли необычную для Актау сцену на видео и опубликовали в социальных сетях.

Напомним, в апреле жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видеозапись, на которой видно, как по территории ТОО «МАЭК» бегает белка. Выяснилось, что их там несколько. Животные находятся в специально оборудованном круглогодичном вольере, сделанном собственными силами работников энергокомбината. Содержатся пять телеутских белок – два самца и три самки. Грызуны были доставлены из Алматы.

Кроме того, белку видели во дворе одного из жилых комплексов 17 микрорайона. Неравнодушные люди даже пытались ее подкармливать.