Температура воды в Каспийском море
27.08.2025, 15:41

Ядовитая рана Мангистау: хвостохранилище «Кошкар-Ата» назвали прямой угрозой будущим поколениям

Экология 0 2 015 Сергей Кораблев

Как заявляют в неправительственном учреждении «Эко Мангистау», опасность хвостохранилища «Кошкар-Ата» остается крайне высокой, сообщает Lada.kz.

Фото НПУ «Эко Мангистау»
Фото НПУ «Эко Мангистау»

На аппаратном совещании аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай обозначил задачу завершить работы на «Кошкар-Ате» к концу 2026 года. Экоактивисты поддерживают этот призыв, но хотят подчеркнуть, что опасность хвостохранилища остается крайне высокой.

По данным исследований, проведенных в этом году, метод простого захоронения грунтом признан малоэффективным. Да, на отдельных участках не зафиксировано превышения радиационных норм, но это не означает, что проблема решена. В «Кошкар-Ата» десятилетиями накапливались миллионы тонн токсичных и радиоактивных отходов. В котловане накоплено более 100 миллионов тонн радиоактивных и токсичных отходов. Это тяжелые металлы (свинец, кадмий, хром, никель), урановые шламы, стронций-90, радий-226 и другие химикаты. Эти вещества не исчезают сами собой. Они проникают в почву, грунтовые воды, поднимаются в воздух, с пылью и напрямую угрожают здоровью людей. Уже фиксировались случаи генетических мутаций у животных вблизи хранилища. Уровень онкологических заболеваний в регионе вызывает серьезную тревогу. Иллюзия «отсутствия превышений» на отдельных участках не должна вводить население в заблуждение. Любая ошибка, любая задержка или формальный подход  это прямая угроза будущим поколениям и экологии всего каспийского региона, - утверждают в НПУ.

Важный шаг, уверяют экологи, это проект по созданию зеленого пояса и биологической рекультивации. Но и этого недостаточно. 

Посадка саксаула не ликвидирует токсичные отходы, которые лежат в теле хранилища. Это лишь вспомогательный шаг. Главная задача  полная и качественная рекультивация хвостохранилища. Полумеры недопустимы. Мы настаиваем на недопустимости формального подхода к этой проблеме, на прозрачности всех решений и процедур, регулярном информировании населения, а также на жестком экологическом контроле и независимом мониторинге, - отмечают в НПУ «Эко Мангистау».

Глава организации Кирилл Осин заявляет, что нельзя закрывать глаза и откладывать решение еще на десятилетия.

Хвостохранилище «Кошкар-Ата» должно перестать быть ядовитой раной Мангистау. Считаю опасным создавать у населения иллюзию, будто «угроза уже позади». Хвостохранилище «Кошкар-Ата»  это экологический объект национального масштаба, - считает Кирилл Осин.

Напомним, независимый эколог Адильбек Козыбаков выражает сомнение в отношении обещаний о скором решении проблемы. Он настаивает на необходимости провести аудит и выяснить, как именно были израсходованы ранее выделенные рекультивацию средства.

ЁмоЁ
ЁмоЁ
Многолетняя стратегия рекультивации освоения - распила выделяемых средств в действии. Такое можно ышчё проворачивать с планами по извлечению элементов таблицы Менделеева...
28.08.2025, 00:32
