Сброс неочищенных сточных вод стал причиной неприятного запаха в Актау и пригороде

Этим летом жители Актау и Мунайлинского района неоднократно жаловались на неприятный запах в воздухе. Что показали результаты проверки, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В частности, этой ночью в редакцию поступила жалоба от жителей жилого массива "Бозжыра" в Мунайлинском районе. Люди сообщили о сильном химическом запахе, из-за которого стало тяжело находиться на улице и в домах.

По данным департамента экологии, проверки показали, что источником загрязнения стал сброс неочищенных сточных вод со станции очистки КОС-2 в шламохранилище Кошкар-Ата.

Мониторинг воздуха выявил превышение содержания сероводорода и оксида углерода, особенно вблизи территории хранилища. Из-за засоленных почв сточные воды не просачиваются в землю, а продукты разложения распространяются в сторону жилых районов.

Эксперты и акимат региона предложили провести полное научное исследование и модернизировать очистные сооружения до уровня 100% очистки.

Однако проблема до сих пор остается нерешенной, и жители продолжают испытывать дискомфорт.

Напомним, хвостохранилище Кошкар-Ата назвали прямой угрозой будущим поколениям.