«Осенние чистки-2025»: жителей Мангистау приглашают на уборку природных достопримечательностей

Неправительственное учреждение «Эко Мангистау» объявило регистрацию на ежегодные субботники, которые пройдут в известных природных красотах региона, сообщает Lada.kz.
Акции проходят при поддержке управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области в рамках гранта НАО «ЦПГИ».
Организаторы приглашают всех, кто неравнодушен к экологии и природе региона, присоединиться к выездам:
Участие абсолютно бесплатное, количество мест ограничено. Перчатки и мешки для сбора мусора предоставят организаторы.
Присоединяйтесь, чтобы вместе сохранить красоту родного края, - отмечают организаторы.
Запись участников по ссылке здесь.
