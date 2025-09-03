«Осенние чистки-2025»: жителей Мангистау приглашают на уборку природных достопримечательностей

Қазақ тіліне аудару

Неправительственное учреждение «Эко Мангистау» объявило регистрацию на ежегодные субботники, которые пройдут в известных природных красотах региона, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Акции проходят при поддержке управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области в рамках гранта НАО «ЦПГИ».

Организаторы приглашают всех, кто неравнодушен к экологии и природе региона, присоединиться к выездам:

6 сентября - Урочище Акеспе и Ыбыкты сай

7 сентября - Акмыш и Шеркала

Участие абсолютно бесплатное, количество мест ограничено. Перчатки и мешки для сбора мусора предоставят организаторы.

Присоединяйтесь, чтобы вместе сохранить красоту родного края, - отмечают организаторы.

Запись участников по ссылке здесь.