Экофестиваль «Зеленая волна»: жителей Актау приглашают на мастер-классы о природе

Қазақ тіліне аудару

В Актау 13 сентября состоится яркий экологический фестиваль «Зеленая волна». Гостей мероприятия ждут активные площадки, мастер-классы, живое общение с единомышленниками и вдохновение для экологичных перемен, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Фестиваль организован общественным фондом «Зеленая школа Taza.Likee» в рамках проекта «Табиғатты қорғау – Жастардың миссиясы», реализуемого по заказу управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив.

Организаторы отмечают, что это событие объединит людей, которым важно будущее природы, и подарит атмосферу единства и позитива.

Мероприятие стартует в 16:00 часов у инсталляции «I Love Aktau» в 9А микрорайоне.