Степную лисицу заметили в городе: как реагировать, рассказали экологи Актау

Қазақ тіліне аудару

стоп-кадр из видео

Директор НПО «Эко Мангистау» пояснил, что появление животного в городской среде связано, скорее всего, с поиском пищи или воды.

«Корсак в городе - явление, конечно, редкое. Присутствие лисицы в черте населённого пункта больше опасно для неё самой. Её могут сбить автомобили, напасть собаки или причинить вред люди», — отметил эколог.

По его словам, степные лисицы обычно не агрессивны и сами избегают людей. Однако, если животное ослаблено или больно, не исключена вероятность у него наличия опасных заболеваний, в том числе бешенства.

Экологи предупреждают горожан: нельзя пытаться ловить или кормить лисицу, а также подпускать к ней детей и домашних животных. В случае встречи с животным рекомендуется сообщить о происшествии в инспекцию лесного и охотничьего хозяйства или позвонить по номеру 112, где информацию перенаправят в профильные службы.