АО «КазАзот» оштрафовали на 8,5 млн тенге за выбросы в атмосферу

Департамент экологии по Мангистауской области провёл внеплановую проверку в отношении АО «КазАзот» на предмет соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан. Для предприятия она обернулась крупным штрафом, передает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

В ходе проверки были выявлены факты кратковременных аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Нарушения связаны с технологическими сбоями и аварийными отключениями энергоблоков на ТЭС ТОО «МАЭК».

По итогам мероприятий предприятие привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 328 КоАП РК. На АО «КазАзот» наложен штраф в размере 8 552 901 тенге.

В региональном департаменте экологии отметили, что продолжат системную работу по контролю за соблюдением природоохранного законодательства и будут принимать меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Напомним, это не первый раз, когда компанию штрафуют. В минувшем году была поставлена точка в споре между АО «КазАзот» и жителями села Баскудук Мунайлинского района. На протяжении нескольких лет люди жаловались на неприятный удушающий запах. Отходы по каналу сливало предприятие по производству аммиака и азота. Предприятие оштрафовали на 367 тысяч тенге.