Мелеющий Каспий: за четыре года уровень водоема снизился на 24 см

Қазақ тіліне аудару

Падение уровня Каспийского моря продолжает оставаться предметом обсуждения государственных органов и ученых прикаспийских стран. В очередной раз на проблему обратили внимание в Азербайджане, передает Lada.kz со ссылкой на report.az .

Фото из архива Lada.kz

Как сообщил заведующий отделом кадастрового учета и реестра Службы государственного контроля за использованием и охраной вод Рафиг Вердиев в ходе панельной дискуссии в рамках Baku Water Week, за последние четыре года уровень Каспия снизился на 24 сантиметра.

Основными причинами происходящего он назвал уменьшение осадков и повышение температуры.

Рафиг Вердиев, основываясь на прогнозах ученых, отметил, что дальнейшие климатические изменения могут усугубить экологические проблемы на побережье Каспийского моря, что влечет за собой в том числе экономические последствия.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «ШОС плюс» в Китае назвал ситуацию вокруг Каспия экологической катастрофой. В ходе выступления с Посланием «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» глава государства вновь затронул тему обмеления моря. По его словам, несвоевременная реакция на создавшиеся проблемы может обернуться непоправимыми последствиями.

О том, обречен ли Каспий на обмеление, также рассуждал эколог Орынбасар Тогжанов.