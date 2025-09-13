18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.09.2025, 09:01

Туристка из Актау ужаснулась антисанитарией в городах Черногории и Албании

Экология 0 1 585 Алия Шарипова

Туристка из Актау Алина Краснянская была поражена удручающим санитарным состоянием городов, расположенных в Черногории и Албании. Женщина сравнила ситуацию с Актау, передает Lada.kz.

Фото предоставлено Алиной Краснянской
Фото предоставлено Алиной Краснянской

Алина Краснянская, находясь в отпуске с супругом, посетила несколько городов Черногории и Албании. Красота архитектуры и уникальной природы Будвы, Котора, Шкодера, Дюрраса и Тирана была омрачена большим количеством мусора.

Своими впечатлениями от увиденного жительница Актау поделилась с Lada.kz.

Где бы мы ни гуляли, ни ездили – везде мусор. Я полагаю, это делают туристы. Но Черногория сама не занимается уборкой. Из-за мусора горят леса в горах, дважды мы были свидетелями. Причины происшествий – непотушенные окурки сигарет, разбросанное стекло, которое под определенным углом при воздействии солнечных лучей работает как лупа. Красоты природы просто омрачены ужасом, который творят люди, - рассказала она.

Как человек, проживший всю жизнь у Каспия, отдельное внимание женщина обратила и на состояние прибрежной зоны Адриатического моря.

Берег, как и улицы, также засыпан отходами человеческой жизнедеятельности. Мусор разного характера: бутылки от разных напитков, куча крышек, и даже средства женской интимной гигиены. Все это оставляют именно туристы, - отметила она.

Алина Краснянская сравнила сложившуюся ситуацию с родным городом.

В Актау тоже все плохо, печальнее всего, что мусорят свои же. Но у нас есть службы, работающие и убирающие с утра до ночи за людьми, которым лень дойти до урны. Большое уважение им. Ни в Черногории, ни в Албании я не увидела ни одного работника, который бы собирал мусор. Берегите планету, - заключила она.

Стоит отметить, что санитарное состояние пляжей нашего региона – больная тема мангистаусцев. В летний сезон от населения на постоянной основе поступают обращения о замусоренном береге моря. Основной причиной таких обстоятельств люди называют низкую экологическую культуру некоторых отдыхающих.

