13.09.2025, 10:00

Гибридную электростанцию на 247 МВт построят в Мангистау: о чем говорили на QazaqGreenFest

Экология 0 1 924 Аяулым Бейсенова

Проект по строительству гибридной электростанции и другие возможности альтернативной энергетики обсуждали на IV Международном фестивале QazaqGreenFest, который прошёл в Актау, передает Lada.kz.

Фото предоставлено организаторами мероприятия
Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Актау впервые состоялся IV Международный фестиваль возобновляемой энергетики QazaqGreenFest. Его главная тема  «Энергетическая трансформация: от ВИЭ к альтернативной энергетике» (ВИЭ  возобновляемые источники энергии).

Фестиваль собрал представителей государственных органов, международных компаний, банков, учёных и общественных организаций. Инициатором мероприятия выступила Ассоциация возобновляемой энергетики «Qazaq Green».

Почему именно Актау?

По словам председателя правления ассоциации ВИЭ «Qazaq Green» Айнур Соспановой, Мангистауская область сегодня превращается в энергетический хаб.

Если до этого Мангистау был нефтяным регионом, то сегодня он должен становиться низкоуглеродным, декарбонизироваться и применять новые технологии в энергетике, и речь идет не только про развитие возобновляемой энергетики, но и про все зеленые технологии, - отметила она.

Что обсуждали?

Депутат Мажилиса Казахстана Дюсенбай Турганов напомнил, что в последние два года был принят ряд важных законов, направленных на поддержку маломасштабных ВИЭ.

Отрадно отметить, что в 2023–2024 годах, в рамках моей депутатской инициативы, был принят закон, регулирующий развитие маломасштабных возобновляемых источников энергии — для домохозяйств, малого и среднего бизнеса, для так называемых «нетто-потребителей». Этот шаг стал важным сигналом: мы не просто говорим о зелёной трансформации, мы создаём реальные механизмы для её осуществления. Поэтому надеюсь, что проект Закона РК «Об альтернативных источниках энергии» не будет исключением, - сказал он.

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов заявил, что Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В ближайшие пять лет планируется запустить проекты ВИЭ мощностью более 6,3 ГВт.

«Мы делаем ставку не только на солнце и ветер, но и на водородную энергетику, утилизацию промышленных газов, развитие систем накопления и переработку энергии», - отметил Есимханов. — «Для успешной трансформации необходимо учитывать как инфраструктурные возможности, так и интересы бизнеса и граждан. Только в балансе с участием государства, отрасли и экспертов можно выстроить эффективную законодательную базу».

Представитель Европейского банка реконструкции и развития Ерлан Рамазанов отметил, что главная задача  создание  электросетей, чтобы новые «зелёные» станции могли подключаться к системе. Банк, как он отметил, уже вложил в ВИЭ Казахстана почти один миллиард евро.

Сейчас с технической точки зрения в энергосистеме Казахстана одной из ключевых проблем является развитие сетей и потребность в балансирующей мощности. В связи с этим, я считаю, что правительство уже начало естественно работу, но в целом фокус должен быть сделан на создание инфраструктуры для того, чтобы зеленая генерация могла подключаться в систему. Текущий момент является определяющим конкурентоспособность экономики Казахстана в долгосрочный период, - отметил он.

Глава совета директоров «Qazaq Green» Нурлан Капенов подчеркнул, что доля возобновляемых источников энергии в стране выросла с 3% до 7%, а новый закон открывает возможности для водородной энергетики и систем накопления энергии.

Когда-то 3% казались достижением, сегодня  уже 7%. Мы стали технологичнее, устойчивее, и, главное, увереннее в завтрашнем дне. Новый закон впервые включает такие направления, как водород, синтез-газ, сбросное тепло и системы накопления энергии (BESS). Это откроет новые рынки и возможности, включая корпоративные контракты PPA (PPA контракт  соглашение о покупке электроэнергии, долгосрочный договор между производителем и покупателем, прим. авт.), - сказал Нурлан Капенов.

 Также Капенов отметил важность первого в истории Казахстана корпоративного PPA-контракта, который планируется реализовать в Мангистау.

 Проект гибридной станции на 247 МВт, объединяющий солнце, ветер и газ  это не только символ прогресса, но и реальный шаг к новым моделям рынка, - сообщил он.

Заместитель акима области Аббат Урисбаев также подчеркнул, что регион может стать важным игроком на международной арене: через порты Актау и Курык планируется экспортировать зелёную энергию в Европу по подводному кабелю через Каспийское море.

Подписаны соглашения

На фестивале заключили три важных документа:

  • Меморандум о сотрудничестве между акиматом Мангистауской области и ассоциацией «Qazaq Green»;
  • Меморандум между KEGOC и немецкой организацией GIZ;
  • Соглашение с испанской компанией ECOSIONA.

Фестиваль завершился подписанием Хартии  обращением к Правительству с предложениями по развитию зелёной энергетики и улучшению законодательства. Участники QazaqGreenFest заключили: Казахстан серьёзно готовится к энергетической трансформации. Зелёная энергетика становится не мечтой, а необходимостью.

Следующий V фестиваль пройдёт в 2026 году.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
В смысле в том числе "водородная энергетика"?! Ветер-солнце понятно, этого добра у нас в избытке, возобновляемы так сказать. А водород надо добывать из воды Каспия! У Каспия сейчас проблемы нет??? Полнейшее лицемерие, когда одни и те же официальные лица с "глубокой озабоченностью" размышляют об обмелении Каспия с поиском виноватых и тут же ратуют за добычу "зеленого" водорода путем уничтожения Каспия, даже не пользу собственной страны, а в пользу немцев, уничтожая свои ресурсы... Прекратите уничтожение Каспия, забудьте за "зеленый" водород, остановите проект.
13.09.2025, 07:37
