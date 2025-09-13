Как снижение уровня Каспия влияет на судоходство

Қазақ тіліне аудару

Продолжающийся около четверти века процесс снижения уровня Каспийского моря вызывает беспокойство в странах, омываемых этим водоемом. Наиболее сложная ситуация сложилась в более мелкой северной части водоема, затрудняя судоходство в портах России и Казахстана, передает Lada.kz со ссылкой на caliber.az .

Фото из архива Lada.kz

За минувшие два с лишним десятилетия уровень Каспия в среднем снижался на 20 сантиметров в год, и площадь водного зеркала сократилась более чем на 23 тысячи квадратных километров. В последние годы эти процессы ощутимо ускорились из-за участившихся засух и повышенной испаряемости водоема, невозвращения воды естественным путем через осадки и стоки рек.

С 1996 года по настоящее время уровень Каспия снизился на 2,3 метра, и этот процесс продолжается. Основная причина связана с изменением водного баланса. Каспийское море является замкнутым водоемом, питающимся в основном речным стоком. Однако из-за глобальных климатических изменений температура воды повысилась, и процесс испарения значительно ускорился, также на это влияет снижение уровня воды в реках, впадающих в бассейн моря, - сообщил доктор географических наук, профессор Амир Алиев, возглавляющий отдел геоморфологии берегов и дна Каспийского моря в Институте географии имени академика Гасана Алиева.

По словам ученого, до 1930 года уровень воды в Каспии оставался относительно стабильным, затем до 1978 года наблюдался период снижения уровня моря на 3,2 метра. С 1978 по 1995 год наблюдался обратный процесс – уровень воды поднялся на 2,5 метра, что привело к затоплению прибрежных территорий. Примечательно, что мониторинги, проведенные за последние три года, свидетельствуют, что темпы снижения уровня Каспия снизились: если раньше годовой спад составлял 25-30 сантиметров, то сейчас это 15-17 сантиметров.

Снимки НАСА (источник: caliber.az)

Помимо глобальных климатических процессов и свойственной Каспийскому морю цикличности – периодическому повышению и спаду уровня воды, сказываются антропогенные и техногенные факторы. Главный из них связан с зарегулированностью гидротехническими объектами русла российской реки Волга, обеспечивающей порядка 85% всего стока воды в Каспий. Еще в советский период на этой реке построено девять крупнейших водохранилищ, причем в последние годы здесь наблюдается чрезмерный забор воды в сельскохозяйственных целях и для нужд водоснабжения. Всё перечисленное в совокупности привело к сокращению на 25-30% стоков воды и осадков в Каспийское море. Аналогичные процессы, связанные с чрезмерным водозабором, наблюдались и в двух других важнейших реках каспийского бассейна – Урале и Куре.

За последнее десятилетие Каспийское море потеряло свой уровень до двух метров, и, по расчетам наших климатологов, падение уровня будет продолжаться как минимум еще 3-5 лет. Безусловно, это достаточно критические процессы для региона, - отметил руководитель «Росгидромета» Игорь Шумаков в рамках завершившейся на днях в Санкт-Петербурге сессии Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря.

Расположенные в южной, глубоководной части водоема Туркменистан и Иран в меньшей мере пострадали от обмеления водоема.

В начале августа текущего года в туркменской Авазе состоялась третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю: в ходе форума представители правительств прикаспийских государств вновь затронули вопрос более плотной координации для снижения негативных последствий обмеления Каспийского моря. Ими инициирован запуск механизма многостороннего взаимодействия, который позволит сформировать общие стандарты и подходы к изучению происходящих в Каспийском море процессов.

Наряду с усилением научных исследований, прикаспийские государства осуществляют конкретные шаги по минимизации ущерба от обмеления Каспия. В частности, в России в последние годы ведутся работы по дноуглублению Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК), проложенного через мелководную часть дельты в Астраханской области, для обеспечения оптимального прохода судов с осадкой в 4,5 метра и более. В том числе к 2027 году «Росморпорт» при поддержке «Росморречфлота» построит новый разгрузочный канал-фарватер на наиболее сложном участке ВКМСК. В свою очередь казахстанский «КазМунайГаз» (КМГ) и российская компания Лукойл построят морской судоходный канал через Уральскую седловину на Каспии для обустройства месторождений «Каламкас-море» и «Хазар».

В Казахстане также серьезно снизились судоходные показатели портов Актау и Курык из-за обмеления Каспия: около двух лет назад глубина в акватории и подходном канале этих портов составляла 4,9 метра при нормативном уровне судоходства 6,11 метра, в итоге загрузка судов в казахстанских портах осуществляется на менее чем 75% от имеющегося дедвейта судов. В целях преодоления этих проблем, по оценкам правительства Казахстана, необходимо привлечь около 40 миллиардов тенге на дноуглубительные работы.

Администрация морского порта Актау уже заявляла о недогрузе нефтеналивных судов и сухогрузов. Танкеры, способные принять на борт 12 тысяч тонн нефти, заливают не более 10 тысяч тонн, а сухогрузы не догружают 300-400 тонн от их максимальной возможности. Для возвращения возможности загрузки судов в полном объеме планируется довести глубину в портах до 7,7 метра.

Как отметил недавно министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, для устранения «узких» мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) потребуется 18 миллиардов долларов.

Тем временем, некоторые эксперты уверены, что надежды на так называемую «цикличность» колебаний уровня Каспия ошибочны. Сооснователь движения Save the Caspian Sea Вадим Ни в ходе конференции, прошедшей в Астане, сообщал, что критическая ситуация для экосистемы Каспия наступит уже к середине столетия.

Для справки

Канал-фарватер – безопасный в навигационном отношении проход (судовой ход) по водному пространству, такому как река, озеро или море, имеющий достаточные глубины и обозначенный навигационными знаками, такими как буи и бакены.

Дедвейт – полная грузоподъемность судна, масса всех грузов, которые может принять судно.