Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.09.2025, 17:42

Кого и за что штрафовали экологи Мангистау в этом году

Экология 0 750 Сергей Кораблев

В департаменте экологии подвели итоги проверок с начала года и рассказали о нарушениях экологического законодательства крупными предприятиями региона, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Так, за 9 месяцев этого года выявлены серьезные нарушения природоохранного законодательства на нескольких крупных предприятиях.

Проверка коснулась компании «Мангистау Жылу», которая была оштрафована за то, что на полигоне твердо-бытовых отходов, контролируемом компанией, произошел пожар с выбросами вредных веществ в атмосферу. Экологами были выявлены превышения по предельно-допустимой концентрации вредных веществ, а также нарушения при хранении отходов. 

Завод «КазАзот», где в 2024-2025 годах зафиксированы аварийные выбросы оксидов азота также привлекал внимание экологов. По данным департамента экологии региона, только в этом году сумма штрафов, наложенных на предприятие составила 8,5 млн тенге.

«Каспий жылу, су арнасы» оштрафовали за то, что в селе Баскудык в результате прорыва трубопровода компании, в окружающую среду попали сточные воды с нефтепродуктами.

Жители сел Омирзак и Акжелкен неоднократно жаловались на химический запах. Основным его источником экологи опрелелили нефтеналивную эстакаду ГНПС «Актау». Для решения проблемы готовится проект по установке оборудования для подавления запахов.

Департамент экологии заявляет, что будет продолжать контроль и добиваться устранения нарушений и впредь. 

