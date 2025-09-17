Мангистаусцам предлагают принять участие во Всемирном дне чистоты

Казахстан вместе со всем миром 20 сентября 2025 года примет участие в акции World Cleanup Day – Всемирный день чистоты. Участвовать предлагают и жителям Мангистауской области, передает Lada.kz.
Акция охватит все регионы на республиканском уровне. Жителям городов и сел предлагают выйти на субботники. Об этом сообщили в городском отделе ЖКХ.
В Актау планируется провести очистку береговой линии от микрорайона "Самал" до инсталляции "I love Aktau". Местные исполнительные органы предоставят мешки, перчатки, технику для вывоза собранных отходов.
