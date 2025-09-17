18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.09.2025, 08:33

Мангистаусцам предлагают принять участие во Всемирном дне чистоты

Экология 0 914 Ольга Максимова

Казахстан вместе со всем миром 20 сентября 2025 года примет участие в акции World Cleanup Day – Всемирный день чистоты. Участвовать предлагают и жителям Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: департамент экологии МО
Акция охватит все регионы на республиканском уровне. Жителям городов и сел предлагают выйти на субботники. Об этом сообщили в городском отделе ЖКХ.

В Актау планируется провести очистку береговой линии от микрорайона "Самал" до инсталляции "I love Aktau". Местные исполнительные органы предоставят мешки, перчатки, технику для вывоза собранных отходов.

Контакты для связи:

  • отдел ЖКХ города Актау: 8 700 533 30 12
  • управление природных ресурсов и регулирования природопользования: 8 747 472 24 20
  • районы области – районные отделы ЖКХ
  • департамент экологии (Мангистауская область): 8 775 474 03 19 – Медеуова Инта Ескожаевна.
Комментарии

