Токаев призвал ООН к срочным мерам по спасению Каспийского моря

На общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев призвал членов организации к принятию срочных мер по сохранению водных ресурсов Каспия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Президент страны отметил, что Организация Объединенных Наций (ООН) остается символом надежды для миллионов людей по всей планете.

Уважаемые делегаты! Прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества. При этом Центральная Азия нагревается вдвое быстрее средних общемировых темпов. Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопасности миллионов людей. Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении, - сказал в своей речи президент.

Тем временем Каспийское море стремительно мелеет, заявил Касым-Жомарт Токаев.

Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом. В прошлом году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit. Для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвестиции и устойчивые решения. В целях продвижения этой повестки Казахстан в партнерстве с ООН и другими международными организациями в апреле следующего года проведет в Астане Региональный экологический саммит, - сообщил Пезидент.

Напомним, ранее Глава государства поднимал вопрос обмеления водоема на саммите «ШОС плюс» в Китае, назвав ситуацию вокруг Каспийского моря экологической катастрофой.