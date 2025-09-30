В Шетпе землепользователя оштрафовали за загрязнение жилых домов пылью

Қазақ тіліне аудару

На пыль от добычи щебня, которая идет в сторону жилых домов, пожаловался в природоохранную прокуратуру житель села Шетпе. Виновник отделался небольшим штрафом, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта inform.kz

Как рассказали в департаменте экологии Мангистауской области, житель села Шетпе Мангистауского района направил письмо в специализированную природоохранную прокуратуру 23 сентября 2025 года, в котором пожаловался на пыль, которая идет на жилые дома в результате деятельности одного из предприятий по добыче строительного материала.