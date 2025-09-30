18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
549.06
644.87
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.09.2025, 11:46

В Шетпе землепользователя оштрафовали за загрязнение жилых домов пылью

Экология 0 1 065 Ольга Максимова

На пыль от добычи щебня, которая идет в сторону жилых домов, пожаловался в природоохранную прокуратуру житель села Шетпе. Виновник отделался небольшим штрафом, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта inform.kz
Иллюстративное фото с сайта inform.kz

Как рассказали в департаменте экологии Мангистауской области, житель села Шетпе Мангистауского района направил письмо в специализированную природоохранную прокуратуру 23 сентября 2025 года, в котором пожаловался на пыль, которая идет на жилые дома в результате деятельности одного из предприятий по добыче строительного материала.  

«В ходе проверки было установлено, что вблизи села Шетпе зафиксирован факт пыления при работе ТОО «Карьер Тау». Деятельность осуществляется на основании экологического разрешения №KZ43VCZ00543011. Данные работы предусматривают проведение мероприятий по подавлению пыли путем увлажнения производственной зоны и дорог. Однако, по результатам проверки установлено, что данные требования со стороны товарищества не выполняются. Землепользователя оштрафовали на 50 МРП (196 600 тенге) за невыполнение условий экологического разрешения (ч. 1 ст. 326 КоАП РК)», - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

1
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?