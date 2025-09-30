В Шетпе землепользователя оштрафовали за загрязнение жилых домов пылью

На пыль от добычи щебня, которая идет в сторону жилых домов, пожаловался в природоохранную прокуратуру житель села Шетпе. Виновник отделался небольшим штрафом, передает Lada.kz.
Как рассказали в департаменте экологии Мангистауской области, житель села Шетпе Мангистауского района направил письмо в специализированную природоохранную прокуратуру 23 сентября 2025 года, в котором пожаловался на пыль, которая идет на жилые дома в результате деятельности одного из предприятий по добыче строительного материала.
«В ходе проверки было установлено, что вблизи села Шетпе зафиксирован факт пыления при работе ТОО «Карьер Тау». Деятельность осуществляется на основании экологического разрешения №KZ43VCZ00543011. Данные работы предусматривают проведение мероприятий по подавлению пыли путем увлажнения производственной зоны и дорог. Однако, по результатам проверки установлено, что данные требования со стороны товарищества не выполняются. Землепользователя оштрафовали на 50 МРП (196 600 тенге) за невыполнение условий экологического разрешения (ч. 1 ст. 326 КоАП РК)», - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.
