Жителей Актау приглашают принять участие в очистке берега моря

Қазақ тіліне аудару

Очередная экологическая акция состоится на побережье Каспия в Актау. Жителям предлагают очистить территории баз отдыха и диких пляжей, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: акимат Актау

Экологическая акция «Чистый берег» пройдет 4 октября. Планируется провести уборку на отрезке побережья от водосбросного канала до глэмпинг-отеля Omir Glamping.

Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, к участию приглашаются жители города, волонтёры, представители различных учреждений и организаций. Мешки для мусора, перчатки, а также спецтехника для вывоза отходов будут предоставлены акиматом.

Эта акция – прекрасная возможность проявить заботу о природе и продемонстрировать наше единство. Очищая берег, мы не только создаём комфортную среду для себя, но и дарим будущим поколениям чистую и красивую природу, - сказали в департаменте.

Местом сбора назначена парковка рядом с водосбросным каналом ТОО «МАЭК».

Время: 09:00 часов.

