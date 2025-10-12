В Актау ожидается повышение уровня загрязнения воздуха

Қазақ тіліне аудару

фото архив Lada.kz

По прогнозу специалистов, штиль, слабый ветер и туман могут способствовать накоплению вредных веществ в воздухе.

Повышенный уровень загрязнения ожидается также в Алматы и в ночное время — в Усть-Каменогорске.

Неблагоприятные метеоусловия создают риск ухудшения качества атмосферного воздуха, особенно вблизи промышленных зон и оживлённых автомагистралей.