В Актау ожидается повышение уровня загрязнения воздуха

Синоптики предупреждают жителей Актау о неблагоприятных метеоусловиях, передает Lada.kz по информации РГП «Казгидромет».
По прогнозу специалистов, штиль, слабый ветер и туман могут способствовать накоплению вредных веществ в воздухе.
Повышенный уровень загрязнения ожидается также в Алматы и в ночное время — в Усть-Каменогорске.
Неблагоприятные метеоусловия создают риск ухудшения качества атмосферного воздуха, особенно вблизи промышленных зон и оживлённых автомагистралей.
